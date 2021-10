El dramático llamamiento de un joven asturiano con daño cerebral

Se llama Eduardo Moráis, tiene 35 años, esposa y dos hijas, de cuatro y diez meses. Es vecino de Trubia (Oviedo) y estaba feliz con su familia y con su trabajo hasta que le detectaron desconexiones neuronales que le han provocado daños en el cerebro y le han dejado en una silla de ruedas, sin control de los esfínteres, sin vista en un ojo y también ha perdido un oído. "Me dan desmayos y cada vez que me pasa no me acuerdo de nada y empeoro".

Eduardo está ingresado en el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) donde los neurólogos que le atienden le han transmitido que el único centro de España donde pueden dar una solución al trastorno neurológico funcional que sufre es un hospital privado de Madrid que cuenta con un tratamiento que requiere "un abordaje multidisciplinar" de varios especialistas de distintas disciplinas. Sin embargo, el Servicio de Salud del Principado (SESPA) le ha denegado el traslado al Hospital Rúber y "no entiendo por qué si es el único centro que me puede tratar".

Con no pocas dificultades para hablar y la desesperación de la situación en la que está sufriendo, Eduardo ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales "para ver si alguien me puede ayudar". Eduardo reitera que "no quiero pagas, no quiero dinero, quiero que me deriven a Madrid".

En el vídeo que ha difundido explica que le han dicho que es una "cuestión política" y, en ese sentido, suplica a las autoridades sanitarias "que me ayuden, no soy un número, ayúdenme a volver a trabajar". Se queja de que "solo nos dan largas"

Eduardo ha estado ingresado en el HUCA en varias ocasaiones porque ha sufrido varias recaídas tras ser enviado para su casa. Ahora está hospitalizado de nuevo y, ante la impotencia que siente, ha decidido explicar el drama que está sufriendo tanto él como su esposa que "está llevando todo el peso de la enfermedad", explica en el vídeo.