"A Djuka le pone en el mercado lo bueno que es"

ESCUCHA EL COMENTARIO DE CARLOS LLAMAS EN DCA.





“El problema hace unos meses, para muchos, era cómo 'colocar' a Djuka; muchos se preguntaban que a quién iba a engañar el Sporting, que vaya desastre de inversión hizo... Ahora el problema es otro. Antes de saber cómo va a acabar la temporada, ya hay una crítica preventiva sobre un posible traspaso. Esto del fútbol es muy cambiante: a Djuka se le usó con ahínco para cargar contra el club y ahora se le usará por traspasarle si no hay ascenso”, comienza su comentario Carlos Llamas en DCA.





“Creo que muy pocos están para hablar... Al final, confianza en el jugador sólo la ha habido dentro de las oficinas. El mérito es del delantero, de los dirigentes, de los dos directores deportivos y muy poco más. El Sporting pudo vender a Djuka hace dos años por 5 millones de euros y no lo hizo. Quizá entonces se habría aplaudido a rabiar esa venta. Pero dentro siempre se confió, el jugador nunca desfalleció en su esfuerzo y ahora las dos partes están recogiendo los frutos. Los pocos apoyos que recibió el delantero los encontró dentro del club”, prosigue el periodista.





“A Djuka no le sitúan en el mercado ni el club ni los medios de comunicación; le sitúa en el mercado lo buen delantero que es. Sus 20 goles. Y evidentemente se está ganando jugar en Primera. Su deseo es hacerlo en el Sporting, es su gran reto desde que llegó, pero si no, ¿a quién puede sorprender que juegue en la élite?", se pregunta el presentador de Deportes COPE Asturias. "Todos los goleadores de Segunda, todos, acaban jugando en Primera. Eso sí, el Sporting estaría obligado a hacer una gran gestión, conseguir un traspaso histórico. En los últimos años, más o menos todos coincidiremos en que este apartado no ha sido lo peor que ha hecho el club, ni mucho menos".





“Guste o no guste escucharlo, si el Sporting no asciende, tendrá que pensar en hacer un traspaso. Los aficionados aplauden las renovaciones a largo plazo, pero eso luego conlleva tener que ajustarse al tope salarial. Si tres años después de su llegada, con no sé cuántos goles cuando termine la temporada, el traspaso de Djuka sirve para solucionar todos los problemas económicos postcovid, evitando un desmantelamiento del grupo y pudiendo dar continuidad a la base del equipo, ¿sería una mala venta? ¿O sería el éxito de una gestión interna con un jugador por el que se apostó con seguridad cuando su nombre sólo se usaba como arma arrojadiza?”, continúa el comentario. Y concluye: “Dicho todo esto, como hoy ha explicado David Gallego, todo son conjeturas hasta que no sepamos si el Sporting en junio está celebrando o no un ascenso”.