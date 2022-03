División entre los camioneros asturianos: CESINTRA aboga por volver al trabajo, UITA por seguir con el paro

El presidente de CESINTRA, que junto a UITA ha secundado en Asturias la huelga convocada por la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera desde el pasado 14 de marzo, considera que ya es momento de poner fin a los paros tras haberse prolongado durante diecisiete días y estar provocando un daño importante al tejido productivo.

En declaraciones a COPE, Alejandro García Monjardín, ha admitido que los paros están estrangulando a empresas que "no se lo merecen" y "esto no puede ir más allá, no le veo recorrido".

Monjardín considera que seguir sería “un suicidio” y anima a valorar lo que ya se ha conseguido. "No se consiguió todo lo que se quería, está claro", reconoce, pero cree que no tiene sentido "seguir pegándonos contra un muro".

En cualquier caso, CESINTRA esperará a la decisión que tome la plataforma convocante de los paros.

También UITA aboga por una decisión consensuada., aunque su presidente, José Fernández, es partidario de seguir con los paros. "Lo que está ahora mismo no arregla nada", aseguraba a COPE, "y salir sin nada va a generar que se cierre en falso una herida que volverá otra vez a surgir, y no tardando mucho."

La huelga convocada desde el pasado 14 de marzo por la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera era apoyada en Asturias por UITA y Cesintra, dos de las tres principales patronales del sector en la comunidad, mientras que Asetra no la secundaba y denunciaba los obstáculos puestos por los piquetes para el funcionamiento de los transportistas que sí querían trabajar.

Desde el Gobierno, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha expresado su confianza en que los paros finalicen en "pocos días".



Desde la madrugada del pasado viernes, con la firma del acuerdo entre el Gobierno y el departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera -entidad de la que no forman parte los convocantes de las movilizaciones-, el seguimiento de los paros se ha ido reduciendo progresivamente.



La Plataforma, que ha pedido a los camioneros y conductores profesionales que “no decaigan” y ha insistido en que “ya queda menos” para encontrar una solución al conflicto, considera insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno, que pasan por una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio y la concesión de 450 millones de euros en ayudas directas al sector, para paliar los desequilibrios que sufre el sector.