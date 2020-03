La diputada del PP Paloma Gázquez supera el coronavirus

La diputada del Partido Popular por Asturias en el Congreso Paloma Gázquez, que desde el 16 de marzo ha permanecido aislada en su domicilio por haber contraído el nuevo coronavirus, ha superado ya la infección.

"Ya soy negativo, ya no soy positivo, gracias a dios ", ha señalado la parlamentaria popular desde un video colgado en su cuenta de Twitter en el que da también "infinitas gracias" a quienes le han dado apoyo y muestras de cariño durante las más de dos semanas que ha permanecido confinada en su casa.

Durante ese tiempo, según Gázquez, a la persona que ha tenido más cerca ha sido a la enfermera que ayer, a un metro y medio de distancia, le tomó la muestra para una prueba que, según le han confirmado hoy, ha dado negativo en coronavirus.

La diputada popular se suma así a los 90 pacientes que en las últimas semanas han contrarrestado la infección y ya han sido dados de alta en Asturias.

Prueba superada: ya he dado negativo en #COVID19. Gracias a Dios y gracias a todos los que me habéis demostrado vuestro cariño. No lo voy a olvidar nunca. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/wdQ89s6CWK