Diego Canga dimite como diputado de la Junta General por causas "estrictamente personales"

El portavoz del PP en la Junta General del Principado y cabeza de lista en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, Diego Canga, ha registrado este viernes su dimisión como diputado en la Cámara autonómica.

Canga ha asegurado que su decisión de renunciar al escaño obedece a motivos "estrictamente personales" relacionados con su familia y no tiene "ninguna discrepancia" con su partido ni con la inminente convocatoria del próximo congreso de los populares asturianos.



En una comparecencia sin preguntas en la sede de la Junta General del Principado, Canga ha leído la carta que ha remitido al secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo, en la que le comunica su renuncia al escaño por un "hecho inesperado" que le obliga a regresar junto a su familia a Bruselas, donde hasta el pasado mes de diciembre trabajaba como alto funcionario de la Comisión Europea.



"En cuanto la lea salgo corriendo para el aeropuerto", ha advertido Canga a los periodistas tras asegurar que, cuando fue designado candidato a la Presidencia del Principado, tenía previsto que su mujer viniese con él a Asturias tras las elecciones autonómicas de mayo pero que un hecho "reciente" le obliga a tomar a esta decisión. "Las personas para las que la familia es lo más importante me entenderán sin dificultad", señala la misiva.



Además, agradece la colaboración obtenida tanto de Queipo como del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y asegura salir del cargo "con la cabeza alta" dada la mejoría registrada por su partido en las elecciones autonómicas -pasó de 10 a 17 escaños- y municipales -de 7 a 16 Alcaldías- a lo que se añadió en julio un triunfo "holgado" en los comicios generales en Asturias.



En ese periodo, ha apuntado, se ha dado un gran paso en la unificación del centro derecha en el Principado con la absorción "de facto" de Ciudadanos y de gran parte de los votantes de Foro lo que demuestra, a su juicio, que "si el centro derecha se une, gana en Asturias" por lo que ha pedido acabar ya con ese "sinsentido".



A su juicio, el "giro radical" que se ha llevado a cabo en su partido le permite dejar un PP "mucho mejor" que el que encontró, pero donde "nadie es insustituible" y que puede seguir creciendo sin él siempre que se fomente el trabajo en equipo y se avance en la profunda renovación iniciada.



"Necesitamos menos gente que quiera ser algo en el partido y más gente que quiera hacer cosas por el partido y por nuestros votantes. No se entra en política para servirse sino para servir a la ciudadanía ", añade Canga, que incide en que con Queipo al frente el PP está "en buenas manos" y pide entender su carta como un "hasta luego", pero que, de momento, debe atender a su familia, la "prioridad" de su vida.