IU dice ahora que su prioridad no es entrar en el gobierno asturiano

IU espera que, una vez celebrados los plenos de investidura en los ayuntamientos asturianos, se abra esta semana la negociación para la conformación del nuevo ejecutivo autonómico, y que se haga "sin líneas rojas", según su secretario de Organización, Maximino García, que ha asegurado hoy que para su formación, entrar en el gobierno no es una prioridad.



"Para IU, en estos momentos, no es una prioridad entrar en el Gobierno; sí hacer políticas que mejoren la vida de la gente, mejorar también lo que es la industria o el cambio climático", ha advertido García, que ha pedido al PSOE que aborde esta negociación "sin poner líneas rojas que no permitan el acercamiento".



Lo que sí tiene claro es que IU "llevará, de un modo u otro" a la Junta las propuestas de su programa que permitan "cambiar aquellas políticas que, a día de hoy, no satisfacen las necesidades de la gente.



García se ha mostrado confiado en que el PSOE empiece a marcar ya las fechas para las reuniones en las que deberán verse las posibilidad de "acercar posiciones programáticas".



Barbón había señalado que hasta que no se constituyesen los ayuntamientos no se empezaría a negociar la formación de un nuevo Ejecutivo, para lo que dispone aún de un plazo de más de dos meses.



Según García, la negociación puede abrirse "con la satisfacción de haber favorecido la conformación de ejecutivos locales a la lista de izquierda más votada, tal y como había acordado la dirección de la coalición, "para frenar a la derecha".



"Esto nos permite ahora afrontar una negociación con la FSA, de cara a Asturias, en unidad y fortaleza, lo mismo que también empezar el proceso de elecciones generales de la mano de Sumar, donde la unidad interna es algo primordial para intentar llegar a la mayor parte de la sociedad asturiana e intentar, por todos los medios, lograr representación en Asturias", ha señalado. EFE