Día de Asturias con menos aforo pero más devoción

Este año, y debido a la pandemia sanitaria, la celebración del Día de Asturias en el Santuario de Covadonga va a ser diferente. Muchas medidas de seguridad en la Basílica, con distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, uso de mascarillas, y sobre todo, apelando a la responsabilidad de los asistentes. Dice el Abad de Covadonga, Adolfo Mariño, que el aforo en el templo queda limitado a 250-280 personas, las autoridades asistentes no serán más de 30, entre las que se cuenta el presidente del Principado, Adrián Barbón o la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, además del alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González. También el aparcamiento para vehículos queda limitado a 150 plazas. Una celebración diferente, pero no por ello menos devota e intensa, porque la celebración de la Santa Misa, que comienza a las doce del mediodía, se puede seguir a través del canal de Youtube del Santuario. Tampoco habrá procesión del templo a la Cueva como es habitual. Curiosamente, cuenta el Abad que durante este día son pocos los asturianos que acuden de visita al Santuario para evitar aglomeraciones. Como todos los años, la Vigilia se llevará a cabo el día previo, este lunes 7 de septiembre, aunque en esta ocasión será virtual, también se podrá seguir a través del canal de Youtube. El Arzobispo, Monseñor Jesús Sanz Montes estará en la Cueva con el delegado de jóvenes y otros ocho voluntarios. Según explican desde el Arzobispado, la Vigilia no se puede desarrollar como en otras ocaciones, dadas las reducidas dimensiones de la Cueva, que iban a hacer que no se pudiera respetar la distancia de seguridad.