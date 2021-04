Detienen en Avilés a un conductor ebrio por causar un accidente y darse a la fuga

La Policía Local de Avilés detuvo este jueves a un vecino de la ciudad de 66 años que dio positivo en alcoholemia tras provocar un accidente y abandonar el lugar.

Los hechos, según informa la Policía, sucedieron a las 14:13 horas, cuando los agentes intervienen en un accidente de tráfico en la avenida de Gijón número 5 donde un turismo colisiona lateralmente contra otro, al que pretendía rebasar, abandonando el lugar sin hacerse cargo de los daños producidos, los cuales se encontraba reclamándole la otra parte afectada, allí presente.

El vehículo causante de los daños fue localizado en las inmediaciones de la plaza de los Oficios y resultó ser de un varón de 66 años, vecino de Avilés. Sometido a las pruebas de detección de alcohol, arrojó un resultado de 1,03 y 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que fue detenido por un delito contra la seguridad vial.

POSITIVO EN DROGAS

Por otra parte, a las 20:19 horas, se detuvo por un delito contra la salud pública a un hombre vecino de Avilés de 30 años al ser detectado en la calle Buenavista portando en su vehículo 112,22 gramos de marihuana.

Un vez sometido a las pruebas de detección de droga arrojó un resultado positivo en THC en el test indiciario salival, motivo por el que fue denunciado administrativamente. Por el presunto delito contra la salud pública fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional.

Por la mañana, a las 11:53 horas la Policía Local denunció por un presunto delito de falsedad documental a un hombre de 20, vecino de Sevilla al detectar que en el parabrisas del vehículo que conducía por la calle Gutiérrez Herrero portaba dos pegatinas relativas a la inspección técnica de vehículos, no correspondiendo ninguna de ellas al turismo que conducía.

En lo relativo al control de medidas sanitarias frente a la Covid 19 fueron propuestas para sanción 25 personas. Doce de ellas lo fueron por no respetar el horario de permanencia en la vía pública; dos por no respetar el cierre perimetral de la comunidad autónoma y once por no hacer uso de la mascarilla.