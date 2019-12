Agentes de la Policía Nacional han detenido a un vecino de Madrid de 27 años de edad por apodarse de una ingente cantidad de productos de alimentación e higiene en un supermercado de Gijón. El detenido actúo en compañía de otra persona que logró huir del lugar y que ha sido denunciado por la comisión de estos hechos.

Los agentes del Grupo de Hurtos de Gijón que trabajan sin distintivos policiales, en la mañana del jueves se percataron de la presencia de un joven que mantenía una actitud sospechosa en el barrio de Laviada, ya que merodeaba por los comercios de la zona, caminaba y miraba continuamente hacia atrás, cruzaba la calle inesperadamente o cambiaba el sentido de la marcha de forma sorpresiva. Ante este comportamiento los policías decidieron realizarle un seguimiento discreto por si esta persona estuviera preparando la comisión de algún ilícito penal.

Durante varios minutos el sospechoso caminó en círculos, manteniendo estas continuas medidas de seguridad hasta llegar a un vehículo que estaba estacionado en la calle Puerto Cerredo. Ante la posibilidad de que hubiese detectado a los policías y que intentase abandonar la ciudad, se le interceptó para comprobar su identificación y los efectos que portaba.

Esta persona no portaba consigo ningún documento de identidad y además el vehículo que manejaba carecía de seguro, no tenía la ITV en vigor y estaba embargado por Hacienda. Los agentes descubrieron en el maletero numerosas bolsas que contenían una ingente cantidad de productos de alimentación y de higiene, de las que no quiso explicar el origen ni pudo aportar ningún justificante que acreditase haberlos adquirido de forma legal.

Comprobaciones posteriores permitieron averiguar que los productos hallados habían sido sustraídos en un supermercado de la ciudad por el joven retenido y por un acompañante, que habían actuado aprovechando la masiva afluencia de personas, se habían servido de "bolsas apantalladas" y habían huido por las cajas que no estaban siendo atendidas por ningún empleado.

Tras varias batidas por toda la ciudad para la búsqueda del cómplice del detenido éste no fue localizado, pero tras recabar varios indicios, los investigadores pudieron identificarlo plenamente y denunciarlo ante la autoridad judicial, para que interesase su búsqueda y captura a nivel nacional.

Robo de catalizadores de vehículos

Entre los efectos robados los agentes intervinieron una bolsa con herramientas y con cuatro catalizadores cuya sustracción había sido denunciada el día anterior por los propietarios de diferentes vehículos estacionados en el barrio de La Calzada y del Polígono.

El arrestado , vecino de Madrid de 27 años de edad tenía 25 detenciones por delitos contra la propiedad cometidos en distintas localidades de Madrid y Cataluña y también había sido decretada contra él una orden de expulsión del territorio español por no cumplir los requisitos legales de estancia.

Los trabajos policiales determinaron que el detenido forma parte de un grupo itinerante integrado por ciudadanos del este de Europa que se dedican a viajar por todo el territorio nacional para sustraer productos y alimentos que luego revenden en el mercado ilícito.

Los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Gijón continúan con las investigaciones para localizar y detener a los demás componentes de este grupo criminal.