Detenido por apuñalar a su ex mujer en Luanco

Un hombre ha sido detenido este sábado en Lugo después de agredir a su ex pareja en Luanco, Gozón, con un cuchillo y causarle diversas lesiones de las que está siendo atendida en el Hospital San Agustín de Avilés, según ha informado la Guardia Civil a Europa Press.

El detenido tenía una orden de alejamiento de su ex mujer que se saltó a primera hora, motivo por el que fue detenido y puesto a disposición judicial. Tras esa primera detención el juez decretó su puesta en libertad. Fue entonces cuando el agresor aprovechó para volver a ir en búsqueda de su ex pareja que en esos momentos se encontraba en el establecimiento que regenta en Luanco. En esta segunda ocasión el hombre portaba un cuchillo con el que agredió a la mujer causándole diversas heridas que, en principio, no revisten gravedad.

Tras la agresión, el ahora detenido huyó, enfrentándose en el camino incluso a alguna persona que trató de pararle. La Guardia Civil trasladó inmediatamente la orden de su búsqueda y detención y logró interceptarle en Lugo, donde en estos momentos permanece detenido.

Según las mismas fuentes la mujer fue trasladada al Hospital San Agustín de Avilés donde está siendo atendida de las heridas, aunque se espera que pueda recibir el alta en unas horas.