Detenido en Oviedo un hombre con numerosas estafas a sus espaldas

El martes 22 de septiembre, efectivos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de esta Jefatura Superior, procedieron a la detención de un hombre por la comisión de dos delitos de estafa cometidos durante el mes de agosto. El primero de los delitos lo cometió contra una empresa dedicada a la venta de productos y recambios para automóviles en la que adquirió mercancías que superaban los 1.200 euros. El engaño utilizado en este delito fue en la forma de pago en el establecimiento. El estafador alegó no tener dinero en efectivo ni tarjeta para pagar en el acto los productos, acordando con el empleado el realizar una transferencia bancaria “in situ”, mostrando en su teléfono móvil lo que aparentaba ser la confirmación de haber realizado una transferencia con la aplicación de banca online. No fue hasta el día siguiente que se percataron en el comercio que no se había recibido ninguna cantidad por transferencia bancaria, ni en los días siguientes, siendo imposible contactar con el cliente para aclarar y tratar de resolver el problema, por lo que interpusieron la correspondiente denuncia en Comisaría. El segundo delito de estafa cometido por el que fue detenido se llevó a cabo en una sucursal bancaria de la ciudad de Oviedo, en la que consiguió obtener un botín de más de 8.000 euros mediante la realización de reintegros suplantando la identidad de su padre. Aprovechando las circunstancias de la actual situación sanitaria, que obliga a portar mascarilla en los lugares y espacios públicos, se personó en una oficina bancaria ocultando su rostro e identificándose verbalmente con los datos personales de su padre, y al facilitar otros datos como el número de cuenta y el saldo existente, junto con un discurso envolvente y convincente, logró engañar al personal de caja. Para asegurar el éxito del timo, la sucursal bancaria en la que se personó era diferente a la habitual y en la que se abrió la cuenta, evitando de esta forma que los empleados pudieran descubrir más fácilmente que no era el verdadero titular, pese al parecido físico con su progenitor. De esta forma consiguió obtener en varios días la cantidad total de 8.100 euros. En ambos casos, el hecho de que existieran cámaras de seguridad que grabaran sus actos y que pudiera ser identificado, pareció no importarle confiando más en sus habilidades sociales para engañar a sus víctimas y obtener de esta forma los productos y el dinero. La Policía Nacional a través del Grupo de Policía Judicial de Delincuencia Económica se llevó la investigación, siendo de vital importancia las grabaciones de las cámaras de seguridad en las que quedó registrado los hechos denunciados. El estafador había dejado de residir en su domicilio habitual, por lo que supuso un desafío su localización y detención, lográndose este objetivo el martes pasado tras las fiestas de San Mateo. En el momento de su detención portaba consigo una mochila, en la cual se halló algunas de las prendas que portaba en el momento de los hechos grabados por las cámaras, por lo que no había duda de la comisión de las estafas. El estafador ha sido muy activo en los últimos meses, puesto que al mismo le constan antecedentes policiales por la comisión de otras estafas cometidas este verano por las que no había sido posible su localización y detención. Por todo ello, fue puesto a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Guardia de Oviedo, quien decretó su libertad con cargos a la espera de juicio.