Detenido el hombre que dio una paliza a un abogado de Oviedo en plena calle

La Policía Nacional ha detenido al presunto responsable de la agresión sufrida esta domingo por un abogado de Oviedo en la calle General Elorza. La víctima, de 38 años, había salido a pasear a su perro y trato de evitar que una mujer fuera maltratada por la persona que le acompañaba y con la que mantenía una discusión.

En el intento de evitar una agresión a la mujer, el abogado C.H.F. acabó recibiendo una brutal paliza. El hombre recibió un fuerte impacto en la sien, después sintió golpes en el torax y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Una vez fuera del centro hospitalario, el letrado presentaba una denuncia en comisaría y los agentes han procedido este martes a la detención del presunto agresor. Se trata de un hombre de 27 años con antecedentes por maltrato.

EL ABOGADO AGREDIDO, EN COPE

Carlos C.H. se encuentra todavía en estado de 'shock' y sin poder creer aún lo que ha sucedido. "Comenzó a darme patadas y puñetazos en la cabeza, me caí al suelo y quedé inconciente", ha relatado en COPE.

De los golpes aún no está repuesto y del susto, mucho menos. A Carlos no se le olvidará nunca la cara de su agresor ni, tampoco, el sonido de las sirenas que fueron cruciales para salvar su vida. "Al escuchar las sirenas de la policía se escapó y me dejó tirado en el suelo". Después, llegó la ambulancia que le trasladó hasta el HUCA y, nada más salir del hospital, presentó una denuncia.

La entrevista completa con el abogado agredido en plena calle la puedes escuchar aquí:https://accesible.cope.es/emisoras/asturias/asturias-provincia/mediodia-cope-asturias/audios/entrevista-con-carlos-abogado-agredido-oviedo-20210316_1396459