Detenido en Gijón por robar más de 160 toneladas de material en la empresa donde trabajaba

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 37 años de edad, natural de Gijón , por un delito continuado de hurto, cometido en la empresa para la que trabajaba.

ROBO DE MATERIAL SIDERÚRGICO

Las investigaciones, que fueron llevadas a cabo por la Brigada de Policía Judicial de esta Comisaría, se iniciaron tras la denuncia interpuesta por los responsables de una empresa gijonesa dedicada a realizar trabajos en el sector siderúrgico y de construcción entre otros . Alguien se había llevado numeroso material metálico del interior de la empresa valorado en 240.000 euros . Según lo relatado, los denunciantes se habían percatado de la falta de material en la primera quincena del mes de febrero y tras una revisión de las instalaciones ninguno de los accesos había sido forzado.

EL LADRÓN TRABAJABA EN LA EMPRESA

Los Agentes, después un minucioso trabajo de investigación y tras obtener las diferentes pesquisas, lograron identificar al autor de los hurtos, se trataba de un trabajador de la empresa, este no solo sustraía las diferentes piezas metálicas para su posterior venta, además las transportaba en un vehículo corporativo, facilitado por la compañía para ser utilizado durante la jornada laboral.

ROBOS DESDE EL AÑO 2021 AL 2022

Los investigadores, acreditaron que esta persona para no levantar sospechas hurtaba material que no se utilizaba habitualmente y posteriormente lo vendía en una chatarrería, revelaron además que este hecho no solo se había producido durante el mes de febrero, a lo largo de los años 2021 y 2022 había realizado 299 ventas de diferente material ferroso y no ferroso, con un peso total de 106.221 kilogramos, llegando a obtener un beneficio económico de más de 30.000 euros.





El arrestado carecía de antecedentes previos, las Diligencias Policiales fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente .