Detenido en Avilés por saltarse el cierre perimetral y conducir sin permiso

La Policía local de Avilés ha detenido este jueves a un hombre de 43 años en un punto de control de cierre perimetral al ser sorprendido conduciendo con la pérdida de vigencia de su permiso de conducir, tras haber agotado el saldo de puntos asignados.

Además, dentro del control de medidas sanitarias frente a la Covid-19, fueron identificadas 128 personas y propuestas para sanción 24.

En concreto, tres por no respetar el toque de queda, seis por no hacer uso de la mascarilla, cuatro por no respetar el cierre perimetral y seis, por formar un grupo sin mantener la distancia y sin adoptar medidas sanitarias

También han sido propuestas para sanción dos personas por fumar en una terraza, una por consumir en un establecimiento sin estar sentada en mesa, otra por fumar dentro de un establecimiento de hostelería y otra denuncia a un establecimiento por no respetar el horario de cierre.