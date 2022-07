Detenida una pareja por robar y amenazar con un cuchillo a su casero en Gijón

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 37 años y a una mujer de 26 por amenazar con un cuchillo al hombre que les había acogido en su vivienda y al que sustrajeron diversos efectos, según ha informado este viernes la Comisaría de Gijón.



Los hechos ocurrieron el pasado martes cuando la víctima pidió a la pareja, con la que había convivido dos meses, que abandonaran la vivienda después de ver el trato presuntamente vejatorio que el hombre infligía a la mujer.



Según su testimonio, cuando la pareja se encontraba recogiendo sus pertenencias, comenzó una pequeña discusión entre los tres y en un momento dado el hombre cogió a la víctima por el cuello y le amenazó con clavarle un cuchillo de cocina en el cuello si no le daba todo el dinero que tenía guardado.



Los dos hombres empezaron a forcejear, sin que llegaran a resultar heridos, instante en el que la mujer logró salir de la vivienda. Según la versión policial, la víctima también consiguió salir del domicilio para pedir ayuda, dejando retenido en su interior al hombre, pero una vez que llegó a la calle se cruzó con la mujer.



Desde una ventana del piso, el hombre retenido comenzó a gritar a la mujer que no dejara escapar a la víctima y ella se dirigió entonces hacia su casero, al que arrebató a tirones la bandolera que portaba y huyó a la carrera. Su pareja logró descolgarse por una de las ventanas y a la llegada de la patrulla policial ya no se encontraban en el lugar ni él, ni su mujer. Tras ser identificados, ambos fueron detenidos por un delito de robo con violencia e intimidación.

Los dos detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y el hombre ha pasado ya a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.