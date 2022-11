Destrozan el Belén de la plaza de Catedral de Oviedo antes de ser inaugurado

Todavía no ha sido inaugurado y ya ha sufrido destrozos. El Belén instalado en la plaza de la Catedral de Oviedo amanecía este domingo con la techumbre del portal rota y una puerta descolgada, según ha denunciado la concejala de Festejos, Covadonga Díaz.

"Hemos tenido un altercado, un acto vandálico", ha explicado la edil durante la presentación de la programación navideña que va a desplegar la capital asturiana a partir del dos de diciembre.

"Pido civismo y respeto. Yo, si algo no me gusta paso alrededor y no lo miro, pero no destrozo lo que no es mío", ha expresado la edil.

Los desperfectos de la casona asturiana bajo la que se cobijan las figuras del Belén instalado este año en la plaza de la Catedral ya han sido reparados. El nacimiento es obra de la Asociación "Como yera antes" de Vadesoto (Siero).

PROGRAMACION NAVIDEÑA

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, ha presentado la programación navideña 2022 que arrancará este viernes, 2 de diciembre, con el encendido de la iluminación festiva y varias sorpresas para todos los públicos.

Así lo ha apuntado la edil en rueda de prensa, remarcando que las actividades han sido diseñadas entre las áreas de Festejos, Cultura, Deportes y Juventud "con mucho cariño" para que ovetenses y visitantes disfruten de "días mágicos" en la capital asturiana.

El encendido, que tendrá lugar a las 20.00 horas con un escenario ubicado en la confluencia de las calles Uría, Fruela, Marqués de Santa Cruz y San Francisco, iniciará la programación que incluye un mercado de Navidad en la plaza de Porlier; la exposición de belenes en Trascorrales; el gran belén de la plaza de la Catedral; la pista de hielo del Campo San Francisco; o la tradicional carrera de San Silvestre.

También se han programado espectáculos de pago en el Auditorio Príncipe Felipe y en el Teatro Campoamor; así como proyecciones de cine, coros y espectáculos gratuitos en el teatro Filarmónica y por las calles del centro.

Las actividades gratuitas, al igual que las recepciones del Príncipe Aliatar y los Reyes Magos, no requerirán entrada, sino que las personas interesadas podrán acceder haciendo cola, con acceso libre hasta completar aforo, informa Europa Press.

La Cabalgata de Reyes comenzará a las 18.30 horas del día 5 de enero, con recorrido por la Calle Uría hasta la plaza de la Catedral y la previsión de superar los cerca de 1.400 figurantes del año pasado, con el objetivo de consolidarse como "una de las más bonitas del país".

Preguntada sobre la petición del partido animalista PACMA para que el Ayuntamiento no autorice el uso de renos ni otros animales en desfiles, la concejala ha rehusado responder limitándose a decir que "es un espectáculo que se hace en toda España y Oviedo no va a ser menos".