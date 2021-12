Despido masivo en Alu Ibérica: 240 trabajadores se van a la calle en Avilés

El administrador concursal de la planta de Alu Ibérica en Avilés ha trasladado este jueves al Comité de Empresa la necesidad de ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción de forma "inminente" ante la ausencia de inversores y el alto coste que supone mantener la plantilla.



Según ha informado el Comité de Empresa, el administrador concursal ha planteado la situación en una reunión en la que se ha expuesto que no se ha encontrado ningún inversor interesado en hacerse con la factoría, anteriormente propiedad de Alcoa.



Esta circunstancia se suma al alto coste que supone mantener la plantilla sin generar los ingresos suficientes.



El juzgado de lo mercantil declaró el pasado 10 de diciembre el concurso voluntario de acreedores solicitado por el administrador judicial de Alu Ibérica Avilés.



La aprobación llegó después de que la Audiencia Nacional autorizara a finales de noviembre la solicitud del concurso de acreedores para la empresa aluminera, que se encuentra bajo administración judicial por la presunta despatrimonialización de las plantas por parte de su actual propietario, el Grupo Riesgo.

'NOS DEJAN MORIR'

El comité de empresa de Alu Ibérica consideraque el anuncio del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción afectará a la práctica totalidad de los más de 240 trabajadores de la planta de Avilés y que esta situación es consecuencia de la inacción de los responsables políticos que les ha dejado “morir en la orilla”.



El presidente del Comité de Empresa, José Manuel Gómez de la Uz, ha declarado a Efe, que tras conocer la noticia por parte el administrador concursal, le cuesta mucho hacer valoraciones sobre la situación, más allá de que es palmario que tanto el Principado como el Ministerio de Industria se han estado riendo de los trabajadores.



“Lo que sí está claro es que todo lo que nos habían dicho el Principado y el Ministerio era todo mentira. Sse han reído de los trabajadores y está claro que no hay ningún futuro actualmente para la fábrica de Avilés porque no hay dinero para mantener la plantilla”, ha declarado De la Uz.



En su opinión, la ministra de Industria, Reyes Maroto, “se ha cargado el sector del aluminio en estos últimos tres años y le ha dado exactamente igual”.



El dirigente sindical ha exigido a las partes políticas “que son las que dicen que hay solución”, que de modo inmediato salgan a la palestra y digan si hay inversores.



Por su parte, Daniel Cuartas, representante de UGT en el comité de empresa, ha declarado que “es una auténtica vergüenza” porque hace mucho tiempo que vienen reivindicando a las administraciones que trazaran un plan para buscar inversores, “y se ve que ese trabajo no se ha hecho”.



Es su opinión, en el momento en el que los trabajadores salgan despedidos, un proceso que se va a emprender a la vuelta de las fiestas, “ya no habrá vuelta atrás”.



El comité de empresa celebrará el próximo lunes un pleno extraordinario para analizar toda esta situación. EFE