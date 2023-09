La juez rechaza paralizar el traslado de la Escuela de Minas a Mieres

El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Oviedo ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento de Oviedo contra las resoluciones de la Universidad de Oviedo para el traslado de la Escuela de Minas a Mieres.



El recurso interpuesto por el Consistorio ante este juzgado solicitaba la suspensión de las distintas resoluciones aprobados por la Universidad de Oviedo en las que, se publicaba la modificación de los cinco planes de estudios.



El auto destaca que la Universidad de Oviedo desestimó el requerimiento del Ayuntamiento en contra de la modificación de estos planes de estudio de los títulos universitarios oficiales de la escuela al no acreditar el Consistorio el interés legítimo en la modificación de los planes de estudios afectados.



La magistrada, que notifica que se puede presentar recurso de apelaciónante este fallo en un plazo de quince días desde su notificación, señala en su escrito que no se observa "ilegalidad" en la actuación de la institución académica, ni que la Universidad no tenga "competencia" para dictar este traslado.



También señala que el Ayuntamiento no acredita el impacto económico, "ni los daños irreparables para la ciudad", por la pérdida del desarrollo de jornadas, programas, exposiciones y actividades formativas relacionadas con las titulaciones de la Escuela de Minas.



También se rechaza "la ponderación de los intereses en juego" y que exista "menoscabo para el interés público" como alegaba el Ayuntamiento ya que la magistrada señala que la impartición de los cinco planes de estudios está perfectamente cubierta, sin que los alumnos vayan a ver comprometida su formación.



"No consta que el profesorado ni el personal laboral vayan a verse afectados, más allá de la lógica consecuencia del cambio de localidad", subraya la magistrada, que resalta que ni los trabajadores ni los alumnos hayan procedido a impugnar este traslado.



Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso número 6 de Oviedo desestimó el pasado mes de julio las medidas cautelares solicitadas por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España y la Asociación Think Tank contra el trasladado de la Escuela de Minas de la capital asturiana a Mieres.