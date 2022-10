El Desarme deja premio en Oviedo: más de 1,5 millones en el sorteo de la ONCE

El Cupón de la ONCE dedicado a la Cofradía del Desarme de Oviedo ha dejado 1,5 millones de euros en la capital del Principado con un boleto premiado con 500.000 euros y otros 30 cupones más, agraciados con 35.000 euros cada uno.



La vendedora de la ONCE María Isabel Caballero Torrado ha sido quien ha repartido el número ganador, el 48105 de la serie 031, de este cupón dedicado a una de las tradiciones de la ciudad, desde su punto de venta situado en la Avenida de Colón, número 27, según ha informado este jueves la Organización Nacional de Ciegos.



La ONCE ha querido homenajear la tradición de la Cofradía del Desarme de Oviedo con el cupón del 19 de octubre, día en el que se ha celebrado esta fiesta gastronómica en la capital asturiana.



Cinco millones de cupones se habían emitido por toda España para divulgar fiesta gastronómica de interés Turístico de Asturias y a la Cofradía del Desarme, que fue fundada en 2012, promovida por hosteleros de Oviedo con el objetivo de fomentar, conservar y divulgar la cultura gastronómica relacionada con el acto gastronómico, histórico y sociocultural del Desarme.



El fin de la guerra carlista en 1836 comenzó a fraguar la tradición del Menú del Desarme con tres platos: garbanzos con bacalao y espinacas, los callos y el arroz con leche. EFE