Desaparecido un anciano de 86 años en Tineo

Los Servicios de Emergencias del Principado, Guardia Civil y vecinos buscan desde este martes a un hombre, de 86 años de edad, desaparecido en la localidad de Bustellón de Tablado, en Tineo.

Al parecer, el anciano salió de su casa a las 5 de la tarde a buscar castañas y no se le volvió a ver. Familiares y vecinos, al ver que no regresaba, comenzaron a buscarlo apenas dos horas después. En vista de que no eran capaces de encontrarlo, dieron aviso al Centro de Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias a las once y media de la noche, que rápidamente movilizó a efectivos de bomberos del parque de Tineo y a la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias. Además, comunicó lo sucedido a la Guardia Civil que envió varias patrullas a la zona.

Los rastreos continuaron durante durante toda la noche y, ya con las primeras luces del día, se sumaron al dispositivo nuevos efectivos y dos helicópteros, uno del SEPA y otro de la Guardia Civil, que han ido turnándose en la búsqueda desde el aire.

Al filo de las ocho de la tarde se suspendían las labores de búsqueda, con la intención de reanudarlas este jueves a las ocho de la mañana.