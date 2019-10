Desahucio "amistoso" y cruel en La Camocha

Es hija de minero, y por tanto no tiene derecho al uso de la vivienda que era de su padre. Se llama María del Rocío Alonso y ante la llegada de la Guardia Civil, el notario y el administrador concursal de Mina La Camocha ha decidido entregar las llaves de la que fue su vivienda durante 45 años. Su padre contempla esta triste realidad, y asume que estoicismo una situación que le duele por su hija y por sus ancestros "si los nuestros abuelos, los nuestros tíos y padres levantasen la cabeza era pa matalos a tiros a todos, porque con los que lucharon pa que tuviésemos estas viviendas y al día de hoy que echen a la gente a la puta calle. Con mujeres viudes que echaron toda la infancia ahí, que tienen 90 años, ¿A dónde va a ir esa mujer?. Para mí es un dilema muy grande". Son las palabras de Jesús Alonso Prieto, el padre de María del Rocío Alonso, la mujer que ha sido desahuciada, quien debido a una enfermedad de su padre y sus hermanos tuvo que abandonar la vivienda. Le dijeron que como vivía en Oviedo, que no residía en la vivienda, no tenía derecho a permanecer en la casa que nació su hija María del Rocío. Pese a estar vivo y al día de todos los pagos, le dijeron que tenía que salir de la casa. Hasta ahora allí vivía su hija y desde este martes 30 de octubre, la historia de esta familia cambia para siempre. Ahora Jesús deberá acoger en su vivienda a su hija y a su nieta y a 200 metros de su casa "de toda la vida" tratará de seguir viviendo para mantener a los suyos, en el Poblado de la Camocha. Donde tuvo su trabajo, vivió con su mujer y crió a su hija Rocío.