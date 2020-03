Denuncian al Gobierno de Asturias por abandono de un discapacitado que sufrió una violación

La familia de un joven discapacitado que vive en un piso tutelado por el Principado ha denunciado al Gobierno asturiano después de que el hombre, que padece un 53% de discapacidad, haya sido presuntamente violado en un bar de La Felguera, adonde fue "sin control alguno".

Al menos, eso recoge la denuncia de la familia que publica este martes el Diario El Comercio. Según el escrito que han entregado en el Palacio de Justicia de Gijón, en la residencia situada en el barrio de Tremañes "nadie se ocupa de que se tome su medicación, no recibe cena, no tiene a ninguna persona a su cargo y no hay control alguno de entradas y salidas".

En una de esas salidas (porque, al parecer, el joven de 33 años se escapa habitualmente a casa de su madre "para que lo asee y lo vista"), el chico se desplazó junto a un compañero en La Felguera. Allí, en un bar, y según la familia, fueron agredidos sexualmente por otro hombre. El testimonio de la presunta víctima que recoge la denuncia es desgarrador. "Me hizo mucho daño" -explica-, y relata también que recibió 50 euros y que permitió la penetración forzada "por miedo".

Ante esta situación, la familia ha denunciado ante la Fiscalía del Principado de Asturias tanto a las personas que hayan podido participar en la agresión sexual en La Felguera como al Principado, tutor legal de la víctima, por un delito de abandono.

Ayuda al Principado

El Principado se hizo cargo del joven hace años por petición de la propia madre. El auto del juez en el que se aprueba, advierte de que este gijonés "no tiene conciencia de enfermedad por lo que puede realizar conductas que ponen en peligro su vida y su salud si no se supervisa que tome la medicación pautada".

El autor al que ha tenido acceso el Diario El Comercio, también recoge que sus "deficiencias de carácter físico y psíquico le impiden gobernarse por sí mismo y puede ser susceptible de engaño continuado por parte de terceras personas". El caso ya está en manos de la justicia.