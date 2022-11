Denuncian el aumento del furtivismo en Somiedo ante la falta de vigilancia

La Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) ha denunciado este lunes el aumento de la actividad furtiva en el Parque Natural de Somiedo aprovechando la falta de vigilancia en estos montes por parte de los guardas de Medio Natural debido a que no pueden usar sus vehículos por las restricciones impuestas en el uso de combustible.

En concreto, el grupo ecologista asegura que "hace escasos días fueron hallados los cadáveres de dos rebecos muertos por la acción del furtivismo en el Parque Natural, en concreto en la carretera de La Riera a Pola de Somiedo".

Cadáveres de dos rebecos en Somiedo.CEA









"Como era de prever los cazadores furtivos están aprovechando la falta de vigilancia en los montes asturianos, con motivo de las restricciones en el uso de combustible de los Guardas de Medio Natural, para actuar sin control. Mucho nos tememos que esto no sea más que la punta del iceberg del furtivismo en estas semanas sin vigilancia", subraya.

Recuerda que la Consejería de Medio Rural había comunicado a principios de noviembre a su Guardería del Medio Natural que hasta el mes de diciembre los vehículos no podrían repostar combustible por un fallo burocrático en la contratación con la empresa suministradora.

Así, durante todo el mes de noviembre quedaba suspendida cualquier labor de vigilancia por parte de estos agentes, que debían permanecer en las oficinas y con los coches parados.

Por otra parte, CEA indica que había denunciado ante la Inspección General de Servicios del Principado que, durante el año 2021, la Consejería no había tramitado las denuncias que habían efectuado los guardas, "motivo por el que la mayoría habían prescrito".

"Después de una investigación interna nos dieron la razón, pero dijeron que no había responsables. Simplemente, no se habían tramitado las denuncias, pero nadie se hizo cargo del desaguisado. A día de hoy no sabemos si se ha corregido la situación o sigue pasando lo mismo, pues la opacidad de la Consejería en este tema es total", recalca

Por último, asevera que "el escenario global de dejadez y negligencia de la Consejería de Medio Rural respecto a la vigilancia y protección del medio natural asturiano en los últimos años resulta cada vez más preocupante".