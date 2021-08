El PP denuncia el retraso en las obras de reparación del espigón de Navia

El secretario general del PP y diputado autonómico, Álvaro Queipo, ha denunciado que el espigón de la margen derecha de la Ría de Navia sigue sin repararse y ha mostrado su temor a que la obra se retrase “quizás con el afán de hacer coincidir su inauguración con la próxima campaña electoral”.



Queipo, que ha visitado el dañado espigón junto a dirigentes locales del PP, ha advertido al Gobierno de que el retraso que arrastran las obras aún no iniciadas. "No se entiende que meses después de haber encargado los estudios pertinentes, que ya eran los segundos que solicitaban, aún no hayan movido un euro para ejecutar esta actuación”, ha apuntado.



Además, el también secretario general del PP asturiano ha considerado especialmente preocupante que el alargamiento de los plazos pueda llevar aparejado que llegue la época de temporales con las obras sin comenzar, "lo que lo retrasará inevitablemente todo y supondrá un desgaste añadido a una infraestructura ya muy debilitada”.



Según Queipo, el Gobierno licitó en octubre de 2020 los informes que el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria recomendó a través de otro estudio que previamente se había encargado y redactado en septiembre de 2019, pero a día de hoy "nada se sabe" de unos informes que deben estar hace meses en manos de la Dirección General de Infraestructuras.



“Todo apunta a que el Gobierno está mareando la perdiz para posponer esta inversión a 2022, quizás con el afán de que encaje la fecha de inauguración con la precampaña electoral, pero se arriesgan a que no haya espigón para entonces en el que colocar la cinta”, ha advertido.