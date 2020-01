Denuncia por tocamientos al directivo de un club de fútbol sala de Corvera

Aquí puedes escuchar las declaraciones a Cope de ambas partes.

Una ex-jugadora asegura que el directivo le envió constantes mensajes de whatsapp para quedar con ella a solas y en una ocasión “se emborrachó, le tocó el culo y ella le cruzó la cara”. Su pareja, también ex-jugadora del Club, afirma que fue él quien salió de una cafetería y se dirigió hacia ella que “estaba en su coche, con su mujer y una chica al lado, se llevó a la chavala por delante y le soltó un puñetazo”. Añade que “ella se echó encima de él y cayó al suelo” “yo no le puse la mano encima”. También nos cuenta que acordaron que “ la chica no le denunciaba a él por abusos si él dejaba las cosas así” , que “él había sido quien había salido a buscarla, admitió todo y aseguró: no te preocupes que esto se queda aquí”.

La versión del Club es muy distinta. Uno de los directivos asegura a Cope que las chicas “tenían una supuesta relación con otra jugadora que era menor de edad. Al llegar a nuestros oídos decidimos expulsarlas del equipo”. Sobre la agresión a su compañero relata que el día de la cena de Navidad del Club al verlas con la menor en un coche “intentó que no se fuera con ellas y ellas respondieron pegándole, rompiéndole la nariz”.

El asunto no queda aquí. Una de las denunciantes cuenta que en una concentración en Salou, “los juveniles, mayores de edad, se acostaron con las menores”.

La Guardia Civil investiga las denuncias. El caso está ya en manos del Juzgado de Avilés