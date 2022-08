El PP denuncia el abandono del edificio de acceso a la cueva de Tito Bustillo

El PP ha reclamado este jueves la rehabilitación del edificio de acceso a la cueva de Tito Bustillo, en Ribadesella, ante el estado de abandono que presentan sus instalaciones.



El diputado José Felgueres y el portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Ribadesella, Paulo García, han expresado su malestar por el hecho de que el Gobierno regional no haya invertido las partidas presupuestarias específicas que había asignadas para este proyecto y que se han quedado sin ejecutar.



El PP ha recordado que esta misma denuncia fue planteada en los últimos tres años, y el año pasado la propia consejera de Cultura, Berta Piñán, reconoció que estaba al corriente del estado de semirruina del inmueble, “pero nunca se comprometió a dar fechas o plazos de ejecución de las obras”.



Los populares han anunciado que continuarán denunciando a través de iniciativas parlamentarias el estado de abandono del inmueble por las grietas, humedades, cristales rotos y techos caídos que se aprecian.



Asimismo, han reiterado sus críticas hacia el Gobierno regional por no llevar a cabo una reparación integral de la entrada y recepción de la cueva y al alcalde riosellano, Ramón Manuel Canal, por no presionar al ejecutivo.