Ya delibera el Jurado del Premio Princesa de Comunicación y Humanidades

Ya está reunido el Jurado encargado de fallar el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Es el segundo premio que se falla en esta edición después de que la cantaora de flamenco Carmen Linares, y la bailaora y coreógrafa, María Pagés, se llevaran el Premio Princesa de Las Artes con la vuelta de la presencialidad a estos galardones. En esta ocasión, concurren 40 candidaturas de 16 países, y los miembros del Jurado vaticinan mucho debate, porque como dice el presidente del Jurado, Víctor García de la Concha "el problema que tenemos no es que falten candidatos de gran prestigio y talento, sino que nos sobran". En la edición de 2021, el galardón fue a parar a quien muchos definen como la faminista más famosa del mundo, la escritora y periodista estadounidense, Gloria Steinem.

El presidente del Jurado habla de cierta inclinación, no tanto hacia la filososía pura, pero sí hacia una dimensión filosófica muy actualizada que se encuentra en algunas de las candidaturas. La lingüista e historiadora y especialista en Asia y África, Taciana Fisac, apuesta por abrir horizontes, por dimensionar un galardón demasiado concentrado quizá en el mundo anglosajón, y no tanto en países de estos continente donde también hay mucho talento.

En el Jurado debuta María Sefidari, psicóloga, profesora y especialista en comunicación y cultura digital española. Para ser exactos, no es tanto el debut como su participación de forma presencial, porque en las dos anteriores ocasiones ya lo hizo de manera telemática. Dice estar "encantada" con estar en Oviedo, donde "se viven con entrega estos Premios". Sobre las candidaturas, aparte de que no tienen permitido dar pistas sobre los candidatos de cada uno, Sefidari, señala que el nivel es muy alto y no va a ser fácil llegar a un consenso entre todos.