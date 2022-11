Delia Losa llama a la reflexión y espera que se desconvoque el paro del transporte

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha hecho este martes un llamamiento a la "responsabilidad" y a la "reflexión" ante el paro en el sector del transporte de mercancías por carretera convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte a partir de la madrugada del próximo lunes, y ha confiado en que sea desconvocado.



Losa ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras participar en una reunión con representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Jefatura Provincial de Tráfico, el Consorcio de Transportes de Asturias y el SEPA para planificar el operativo en caso de que se lleve a cabo el paro, que en Asturias no es secundado por las asociaciones mayoritarias.



El objetivo, ha dicho, es coordinar todas las fuerzas implicadas para que no se produzcan situaciones que pongan en riesgo el libre ejercicio del derecho que tienen la "mayoría" de los transportistas de trabajar al no apoyar la protesta. A este respecto, ha recordado que el paro ha sido convocado en Asturias por un sector "muy minoritario" que ha cifrado "en torno al 3 por ciento" de los transportistas.



"Esperamos que se desconvoque", ha dicho Losa, antes de recordar que el Gobierno central ya dio respuesta a las demandas del sector a raíz de la huelga del pasado mes de marzo.



Entre las medidas aplicadas por el Ejecutivo estatal ha mencionado la aprobación del real decreto que impide el trabajo a pérdida, que en Asturias cumplen la mayoría de empresas, ha asegurado. También ha mencionado la ayuda de 450 millones de euros para el transporte desde camiones a vehículos ligeros y el refuerzo en la infraestructura inspectora para garantizar el cumplimiento de la legalidad.