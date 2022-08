Delia Losa carga contra el alcalde de Oviedo por sus críticas al plan energético del Gobierno

El plan energético presentado por el Gobierno de Sánchez promete más controversia de la que ya se está produciendo. Tras las declaraciones en COPE Asturias del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, tachando de dictatorial esta medida y preguntándose si los ministros regulan la temperatura en sus despachos, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, sale al paso de estas palabras y carga contra el alcalde de la capital de Asturias. Losa responde que los "cargos políticos no pueden hacer declaraciones a la ligera sobre un tema tan importante paratodos, y lo que deben es de añadir un plus"Continuaba la delegada del Gobierno con su disertación, visiblemente disgustada, para señalar que las medidas adoptadas por el Gobierno son lo más livianas posibles, para volver a acordarse de Canteli: "no se pueden hacer declaraciones al gusto de la boca porque no favorecen a nadie". Preguntada por un posible refuerzo policial para garantizar que se cumple la norma, Delia Losa, sentencia que "estamos en condiciones de hacer cumplir la ley".

En nuestra web puedes, no obstante escuchar de forma íntegra la entrevista con el alcalde de Oviedo. Dice que son normas dictatoriales y quemás valdría acudir al convencimiento de la gente para ahorrar energía. En la charla, el alcalde apela al mantenimiento de la economía porque apagar las luces en los escaparates de los comercios va en detrimento de las ventas. También advierte el alcalde de que los restaurantes, con esta medida, saldrían muy perjudicados en la atención a los clientes por las noches. Alfredo Canteli, se pregunta además si los integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez se están aplicando también estas medidas, o esto solo vale para una parte de la ciudadanía. El regidor ovetense dice que él recurre a las ventanas abiertas cuando necesita refrigerar su despacho porque no tiene aire acondicionado.