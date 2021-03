Delegación de Gobierno en Asturias recibe la comunicación de 19 concentraciones para el 8-M

La Delegación del Gobierno en Asturias ha recibido la comunicación de 19 concentraciones para el próximo lunes, 8 de marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Catorce de estas concentraciones han sido organizadas por el Movimiento 8-M en distintos puntos de la comunidad autónoma y otras dos por el Sindicato de Estudiantes, en Oviedo y en Gijón. Además, han convocado concentraciones UGT y CCOO, en Oviedo, la asociación Rapiegas, en Gijón, y el Ayuntamiento de Mieres.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han apuntado que estas concentraciones no requieren de autorización, sólo comunicación previa, ya que el derecho a reunión sólo se puede prohibir por fuerza mayor. No obstante, a los organizadores sí se les ha recordado la necesidad de respetar el distanciamiento y las medidas sanitarias frente a la covid. La propuesta feminista consiste en concentraciones este lunes a mediodía ante los ayuntamientos de Llanes, Cabrales, Ribadesella, Arriondas, Colunga y Colombres. A las siete de la tarde, las citas serán en Gijón, en la plaza del Humedal, en Oviedo, en la calle Uría, en Avilés, en la plaza del Vaticano, en Pola de Siero y ante los consistorios de Langreo y de Cangas del Narcea. La recomendación que lanza continuamente el Principado es la de no asistir y optar por otro tipo de iniciativas para la reivindicación y celebración del Día Internacional de la Mujer.

Según datos de la Delegación del Gobierno, entre el 14 de marzo de 2020 y e 1 de marzo de este año se han celebrado en Asturias 767 concentraciones o manifestaciones, de las que 547 fueron comunicadas previamente, mientras que otras 220 incumplieron este requisito.