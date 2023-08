El 24 % del profesorado seguirá siendo interino este curso

La tasa de interinidad se mantendrá el próximo curso escolar en el 24 por ciento del profesorado, el triple del objetivo marcado por la administración asturiana con el proceso de estabilización docente, según ha denunciado hoy el sindicato de la enseñanza ANPE. El proceso extraordinario de estabilización docente en Asturias, que cuando concluya el año próximo 2024 con el concurso oposición para maestros permitirá el acceso a plaza fija para 1.562 profesores, no habrá cumplido, sin embargo, el objetivo de reducir la tasa de interinidad, según el sindicato.



Este viernes tendrá la primera convocatoria de adjudicación de destino para 2.483 interinos, cifra que para ANPE revela "que no se ha producido reducción significativa de la interinidad docente" ya que, a falta de la segunda, prevista para septiembre, son 743 plazas menos de todas las adjudicadas el pasado curso. Según cálculos de ANPE, una vez se cierre la segunda convocatoria, las contrataciones de interinos se habrán incrementado en torno al medio millar. Teniendo en cuenta que la plantilla orgánica es de 9.519 plazas, la suma de estas convocatorias sitúa la tasa de interinidad en el 24% de una plantilla total de 12.500 docentes, muy lejos del ocho por ciento marcado como objetivo.



ANPE ha constatado también que hay "gran preocupación" por "un incremento muy importante de las plazas a media jornada, que ya de por sí era insostenible, al afectar a más del 30 por ciento de las plazas totales el curso pasado. En esta ocasión, siempre según los datos que maneja el sindicato, la proporción se va a situar por encima del 40 por ciento de las plazas, con lo que uno de cada cuatro docentes que entren, lo harán a tiempo parcial y percibirán retribuciones que apenas llegarán a los mil euros mensuales. Ante estas cifras, ANPE ha pedido a la Consejería de Educación "que reflexione y no permanezca impasible, para atajar este problema antes del inicio de la actividad lectiva".