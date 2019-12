Defensa deja a Santa Bárbara sin el contrato para construir los 8 x 8

Malas noticias para la Fábrica de Armas de Trubia. El Ministerio de Defensa ha decidido no firmar el contrato que había adjudicado en julio al consorcio liderado por Santa Bárbara para construir el nuevo vehículo 8 x 8 “Dragón” del Ejercito de Tierra.

Sólo la primera fase eran casi 350 blindados por valor de más de 2.000 millones de euros, lo que garantizaba carga de trabajo para los próximos 10 años y la creación de nuevos puestos de trabajo en la Fábrica de Armas de Trubia. A largo plazo, la previsión de Defensa era adquirir 998 vehículos para sustituir completamente los actuales BMR.

Defensa alega razones “técnicas, operativas y económicas” para dar marcha atrás a la adjudicación directa del proyecto al consorcio liderado por Santa Bárbara y ha decidido sacar el contrato a concurso.

La clave de la ruptura parece haber estado en que Defensa no quería revisar el pliego del contrato, pues eso le obligaba a llevarlo de nuevo al Consejo de Ministros, mientras que la empresa alegaba que no podía asumir unas condiciones que la abocaban a asumir pérdidas si se producía cualquier desviación de costes.

No obstante, la situación aún podría reconducirse. Algunas informaciones apuntan a que la decisión es sobre todo un “tirón de orejas” por los problemas surgidos en el desarrollo del vehiculo pero que, al final, Santa Bárbara Sistemas no perderá el contrato, ya que el Ministerio de Defensa contempla su 8x8 como el modelo a adquirir por las Fuerzas Armadas por cuestiones de "seguridad nacional". Prueba de ello sería que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada trasladar a 2020 los pagos de otro contrato, el firmado para construir cinco demostradores de este modelo. Vehículos que tenían que haber sido entregados en 2018 para ser sometidos a diveras pruebas, pero que no estarán listos hasta mayo del año que viene.

Si todo se tuerce y el contrato acaba saliendo a concurso público Santa Bárbara tendrá que enfrentarse a una dura competencia. A este nuevo concurso podría presentarse cualquier empresa, española o extranjera.