Asturias forma a sanitarios brillantes, pero no se quedan

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, José Antonio Vega, ha abogado por analizar "en profundidad" los motivos de las protestas de los médicos pese a que Asturias es la comunidad que más invierte en sanidad por habitante y forma a facultativos "brillantes" que se marchan al considerar que sus condiciones no son atractivas.



"Hay cosas que no dejan de ser chocantes. En Asturias se forma a muy buenos médicos, pero luego las condiciones de trabajo que tienen aquí no les resultan a atractivas. Es cierto que viene mucha de gente de fuera a hacer la especialidad aquí, pero la realidad tremenda es que no se queda", ha subrayado.



En una entrevista con EFE, tras un año en el cargo, el decano, catedrático de Anatomía y Embriología Humana, ha subrayado que el Principado es una región que, "en principio, tiene todas las cualidades para atraer gente y, sin embargo, no es así", en parte, ha añadido, a que no hay "sueldos atractivos" para los profesionales sanitarios.



El decano ha apuntado que no comparte el argumento de que faltan médicos en la comunidad, sino que debe haber una mejor distribución de los facultativos por especialidades y combatir la fuga de los profesionales a otros territorios.



Unido a ello, ha apuntado que se debe incentivar a que se presenten al MIR, dado que algunos "prefieren estar desocupados que trabajando, porque las condiciones no son idóneas". "A situaciones difíciles no busquemos soluciones fáciles", ha dicho.



AMPLIACIÓN DE PLAZAS EL PRÓXIMO CURSO



La Universidad de Oviedo ha aprobado un aumento de las plazas de nuevo ingreso en el Grado de Medicina de un 10 por ciento para el próximo curso, con lo que los alumnos de primero pasarán de los 150 actuales a 165.



El aumento se realiza tras la propuesta de financiación estatal, que supondrá una trasferencia de 55.000 euros por plaza.



"Tenemos, al menos, tres años por delante para planificar de una forma adecuada y que no nos pille desprevenidos este incremento", ha señalado el decano, quien ha recalcado que en los primeros cursos se puede asumir este aumento, con inversiones en las aulas, aunque el "problema" pasaría por las prácticas hospitalarias. "Una cosa es ampliar dos microscopios y otra, camas".



Vega ha subrayado que se culminará con "éxito", pero ha sido tajante al sostener que, si las condiciones económicas no se mantienen en el tiempo, se daría marcha atrás.



En torno a esta cuestión, el decano ha mencionado también la carencia de docentes en las asignaturas clínicas, que imparten, sobre todo, profesores asociados.



"Hay un problema tremendo. Hay asignaturas clínicas donde ya no hay ningún catedrático ni profesor titular, como Anatomía Patológica, Traumatología y, partir de este año, Radiología. En 2027, quedarán cinco o seis catedráticos nada más en estas asignaturas", ha explicado.



Vega ha señalado que la facultad necesita vincular "de forma escalonada y pensando en las prioridades" a los treinta profesores acreditados como contratados doctores para paliar la escasez de docentes en Medicina en los próximos años.



TRASLADO "MUY A LARGO PLAZO" DE LA FACULTAD AL NUEVO HUCA



Cuando cumple un año como decano, Vega hace balance de un ejercicio en el que su equipo ha trabajo "lo mejor y máximo posible", con varios objetivos, entre ellos, rejuvenecer la plantilla de la facultad, aún "en proceso" y con pocos avances.



Otro de los retos fijados es trasladar Medicina al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), proyecto incluido en los planes estratégicos de la Universidad de Oviedo que tiene un recorrido "muy a largo plazo".



"No es inmediato. Se va a seguir trabajando en ello y moviendo poco a poco la facultad", ha añadido.



ELEVADO ABSENTIMO EN LAS AULAS DE MEDICINA



El decano ha dicho no ver con "pesimismo" el futuro de la profesión médica, puesto que saldrán profesionales "brillantes" con una formación práctica "extraordinaria" gracias al esfuerzo realizado desde los hospitales y centros de salud para favorecer su formación.



Los estudiantes son la mayor "fortaleza" que tiene su facultad, mientras que su principal "debilidad" radica en que los profesores no sean capaces de "estimularlos lo suficiente" para asistir a las clases teóricas.



"Hay un absentismo increíble en las aulas. El viernes di clase para dos", ha dicho antes de explicar que los motivos también pasan por los exámenes "continuos" que tienen los alumnos y porque algunos acceden a Medicina no por vocación, sino porque "les da la nota para ello".