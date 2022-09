Debate sobre el estado de la región: Barbón promete más ayudas por nacimiento y cuidado de hijos

El Gobierno de Asturias está elaborado un proyecto presupuestario que incluirá una nueva prestación para el cuidado de niños de 0 a 3 años, elevará las ayudas directas a la natalidad, "reforzará" las deducciones fiscales existentes y ampliará la cobertura de la garantía energética.

Así lo ha avanzado este lunes el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su discurso en la primera sesión del último debate de orientación política de la legislatura, donde ha asegurado que trabajará para acordar las cuentas de 2023 emprendiendo un diálogo con todos los grupos políticos, salvo Vox.



El jefe del Ejecutivo asturiano ha anunciado que los próximos presupuestos contarán, por primera vez, con una ayuda de 1.500 euros anuales para el cuidado de niños de 0 a 3 años, siempre que no existan centros públicos en el concejo o, de haberlos, no se haya podido acceder a una de sus plazas.



La ayuda podrá ser solicitada por todas las familias cuya renta no sobrepase los 45.000 euros, ha señalado.



Además, la Consejería de Hacienda trabaja para incluir en el proyecto un aumento de las ayudas directas a la natalidad -de las que este año se han otorgado más de 800- con el mismo tope de renta de 45.000 euros.



Barbón ha indicado que el propósito es que el importe, ahora fijado en 1.000 euros, crezca de forma "sustancial", de modo que se elevará a 1.200 euros por nacimiento del primer hijo, a 1.700 euros por segundo hijo y sucesivos, y a 2.200 euros, con independencia del orden de nacimiento, si se trata de residentes en concejos rurales en riesgo de despoblación.



Esto es, ha explicado, todos aquellos con menos de 20.000 habitantesque hayan perdido al menos un 10%de población desde el año 2000, un criterio que abarca a 53 de los 78 ayuntamientos.



En su intervención, el presidente de Asturias también ha prometido reforzar las deducciones fiscales ya existentes, incrementando los topes de renta para adecuarlos al crecimiento de la inflación y redondeando al alza los importes de la mayor parte de deducciones.



Por otro lado, ha recalcado que el Ejecutivo trabaja para reducir la tributación económica sobre el suelo rústico y las explotaciones agrarias.



El proyecto presupuestario para 2023 contemplará, además, la ampliación de la cobertura de la garantía energética, de modo que beneficie a 30.000 familias más, aplicando también esta ayuda al tramo de rentas de 16.000 a 25.000 euros.



Actualmente, la cuantía asciende a 200 euros y se aumentará a 300 para las familias con niños, niñas y/o personas dependientes a su cargo, un esfuerzo presupuestario que Barbón ha elevado a 6,5 millones, "una cantidad que multiplica por cuatro la aportación autonómica a la lucha contra la pobreza energética".



Por otro lado, ha avanzado que el proyecto presupuestario incluirá un aumento de un 50 por ciento de las ayudas destinadas a la compra de libros de texto, tanto en la enseñanza pública como la concertada, para lo que se dedicará un importe que superará los 3 millones.



"Hemos tomado medidas para afrontar el reto demográfico todos los años. Jamás se habrán dispuesto tantos recursos para favorecer la natalidad, apoyar al medio rural, fijar población y ayudar a las familias", ha añadido.



Barbón, que ha recurrido al uso del asturiano en algunas partes de su discurso, ha asegurado que los presupuestos cobran especial importancia este ejercicio para continuar con las reformas iniciadas en unos tiempos "difíciles" que precisan "respuestas más fuertes y audaces".



"Partiremos abiertos al consenso, dispuestos a hacer concesiones, sin atrincherarnos en líneas rojas, sin maximalismos que impidan el acuerdo. Aunque estemos en vísperas de campaña, no pretendemos un simulacro, sino alcanzar un pacto a favor de Asturias. Que nadie se confunda: vamos a negociar en serio", ha concluido.

La agrupación de sedes judiciales en Llamaquique se hará "en un plazo razonable"

Barbón también ha anunciado que la agrupación de sedes judiciales ovetenses en el entorno de Llamaquique estará lista "en un plazo razonable". Ha adelantado que ya hay un acuerdo con la Universidad de Oviedo para que aproveche las instalaciones de los edificios de maternidad, consultas externas y silicosis del antiguo Hospital Central de Asturias.

Según ha explicado el presidente, están negociando con la Seguridad Social la cesión al Gobierno de Asturias de los edificios de maternidad, consultas externas y silicosis del antiguo complejo hospitalario de Oviedo, en El Cristo.

"A la par, hemos alcanzado un entendimiento con la Universidad. El rectorado está interesado en aprovechar esos inmuebles para, dicho de forma sencilla, conformar una suerte de campus b en El Cristo", ha informado Barbón.

Ese movimiento permitirá liberar la facultad de Ciencias, que pasaría a albergar la sede de la Audiencia Provincial, hoy ubicada en el Palacio de Justicia.