David Carragal ya preside un espacio de convivencia en su facultad

La Facultad de Formación del Profesorado y Educación rinde homenaje a uno de sus alumnos: el profesor pixueto David Carragal, fallecido en el verano de 2019 tras recibir una patada en la cabeza y caer al suelo cuando regresaba de las fiestas de La Florida en Oviedo en compañía de unas amigas.

David Carragal se formó como docente en esta facultad, y como dice el decano Celestino Rodríguez, se distinguía por su pasión y amor a esta vocación. Desde este 28 de abril, el centro con un espacio en la planta baja dedicado a David Carragal, un espacio que servirá como punto de convivencia y de reunión. En una de las paredes de esta aula se puede ver la imagen con la cara del maestro fallecido.

El acto, celebrado en el Salón de Actos de esta facultad estuvo presidido por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, que no encontraba palabras al cerrar las intervenciones, con lo que lo mejor es que me calle y que hable el espacio dedicado a David, señalaba el rector. En primera fila padres y familiares de David Carragal asistían emocionados a un homenaje cargado de cariño por uno de sus alumnos no hace muchos años. En nombre de la familia intervino un primo de David, Diego Carragal, quien señalaba que dentro de unos años cuando los alumnos pasen por el espacio de David Carragal Garay se preguntarán quién era, qué inventó o qué descubrió, no lo encontrarán en Internet, pero lo que sí descubrió David es que ser buena persona es algo excepcional hoy en día, apenas queda gente buena hoy en día, y en eso, David, iba sobrado.

Por su parte, el decano de la facultad, Celestino Rodríguez, señalaba que esta es una de las mañanas más tristes pero también más emocionantes de las que he vivido como decano, además este acto es uno de los que nunca hubieran debido de tener lugar, porque eso querría decir que el brutal contra David nunca se hubiera producido.

La chelista Celia Cruz interpretó las obras "El Canto de los Pájaros" y "El Cisne" en recuerdo de David Carragal.