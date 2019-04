Un hombre se queda sin votar en Asturias ¡porque le dan por muerto!

Antonio López tiene 77 años, vive en Trevías, donde vive desde hace 48 años y este domingo, como el resto de vecinos de esta localidad de Valdés, fue al colegio para votar. Pero se encontró con un pequeño contratiempo: no aparecía en el censo electoral: "Marché para casa y fui al día siguiente al Ayuntamiento para saber qué había pasado", ha contado en COPE Asturias.

Su sorpresa fue mayúscula cuando la funcionaria del Ayuntamiento de Valdés le comunicó que en el registro constaba como fallecido: "Aparecía que en 2018 había muerto -cuenta Antonio-, me puse un poco nervioso hasta que llamaron a Madrid, hicieron unos trámites y cubrí unos papeles para meterlos en el Registro".

Desconocía esta situación porque "yo seguía cobrando la pensión y acudiendo al ambulatorio con normalidad". De hecho, "si no llega a ser por las elecciones y porque no me dejan votar, no me entero", explica Antonio. Ahora su mayor preocupación es que "arreglen toda la documentación para que pueda votar el 26 de mayo". Por lo demás, se toma este error administrativo con humor: "Yo me lo tomo normal -dice entre risas-, estoy aquí y estoy vivo".