El Cuponazo de la ONCE deja casi tres millones de euros en Oviedo

El Cuponazo de la ONCE del pasado viernes 16 de diciembre ha dejado 2.800.000 en Oviedo. La vendedora María Antonia García Montes ha vendido 70 cupones premiados con 40.000 euros cada uno. Ha sido la encargada de llevar la suerte a la capital del Principado en diferentes puntos. La mayoría de los boletos fueron vendidos en Montecerrao, aunque también en Pérez de Sala, en el Parque de la Cometa y en Valentín Masip.

La vendedora ovetense no oculta su felicidad por haber podido repartir un premio tan importante: "Son clientes habituales y estoy muy contenta de que me permitan vender en su zona y de la suerte que he tenido de darles este premio”, ha destacado.

María Antonia se enteró de que había dado el premio directamente al verlo anunciado en televisión porque el número “me sonaba mucho y solo tuve que comprobarlo”. Y solo pensaba en llegar al lunes para “volver a reencontrarme con estos y otros clientes”. “Estoy muy nerviosa, es el premio más elevado que he dado nunca”, decía emocionada.

El nuevo ‘Cuponazo’ de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.