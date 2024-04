El cuñado del parricida de Soto de Ribera habla en COPE: "Pablo era rarín, pero no violento"

La familia del presunto parricida de Soto de Ribera se encuentra en "shock" y no encuentra explicación a lo ocurrido. "No hay manera racional de asumirlo", ha explicado Diego Muñiz en declaraciones a COPE Asturias. Él estuvo casado con la hija de Miguel y hermana de Pablo, víctima y agresor en este dantesco crimen. Conocía "perfectamente" al hombre que ha sido decapitado por su propio hijo, para el que solo tiene palabras de gratitud y admiración porque "era un héroe sin capa" y el abuelo de su hijo Alejandro. También tuvo mucha relación con su ex cuñado que se encuentra en la unidad penitenciaria del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras ser detenido por la Guardia Civil.

Para el entorno de Pablo también es un misterio que le ha podido ocurrir para matar a su padre, cortarle la cabeza, tirarla sobre los coches en la rotonda de Soto de Ribera completamente fuera de sí porque "jamás fue una persona violenta" y, durante años, cuidó a su sobrino.

"Mi hijo quería muchísimo a su tío y no puede entender que de golpe y porrazo se haya convertido en el asesino de su abuelo". Miguel tenía otros dos nietos más, los tres adolescentes, y son a los que más les está costando "digerir" lo ocurrido.

RIBERA DE ARRIBA (ASTURIAS), 09/04/2024.- La Guardia Civil ha detenido este lunes a un hombre de 46 años por presuntamente matar y decapitar a su padre en el concejo asturiano de Ribera de Arriba, han informado desde la Comandancia de Asturias. El hombre ha sido detenido pasadas las 22:00 horas cuando estaba atacando con un hacha a varios automovilistas que circulaban por la carretera N-630, a su paso por la localidad de Soto de Ribera, en el concejo de Ribera de Arriba. EFE/ J.L.Cereijido





¿Cómo es Pablo?

El presunto autor del crimen tiene desconcertado a todo su entorno. "Era rarín, pero jamás, jamás, jamás, fue violento ni dio muestras de nada". Diego Muñiz describe a Pablo, que sigue ingresado en el (HUCA), como una persona retraída, que vivía retirada y a su aire, que había leído muchísimo y con el que podía hablar de cualquier cosa. "La familia tenía asumido que era rarín, pero no te movía a pedir ayuda profesional".

Su ex cuñado confirma que Pablo no consumía drogas ni alcohol y tampoco tenía diagnosticada ninguna enfermedad mental. Los médicos le están haciendo todo tipo de pruebas para poner nombre a la patología que sufre.

¿Enfrentamientos con su padre?

Miguel y Pablo mantenían una buena relación y "nunca tuvieron enfrentamientos", ha asegurado en COPE quien fuera yerno y cuñado de víctima y agresor. "Pablo era una persona tremendamente pacífica y nunca vi el menor riesgo violento en él". De hecho, Diego recurrió al tío de su hijo para que lo llevara a ver su abuela cuando él se encontraba fuera de Asturias por motivos profesionales, trabaja como marino mercante.

Vivienda de El Picón, donde Pablo Muñiz presuntamente decapitó a su padre.COPE Asturias





"Si yo hubiera tenido la menor duda de su comportamiento, no habría dejado a mi hijo con Pablo, pero nunca hubo ningún problema". La última vez que Alejandro vio a su tío fue dos semanas antes del crimen, en Semana Santa, y todo estaba en orden. Ahora es "incapaz de asumir de forma racional lo que ha ocurrido".

La foto de la cabeza

Diego Muñiz ha decidido hablar en público, en estos delicados momentos para la familia, por el daño que les está provocando la foto de la cabeza de Miguel por las redes sociales y para "humanizar" esa imagen que también ha llegado al móvil de su nieto.





"Esa cabeza pertenece a un héroe sin capa, a una gran persona a la que le debo muchísimo", según ha resaltado en COPE con la intención de rendirle un "homenaje". Los restos mortales de Miguel Muñiz reposan ya en el cementerio de Tellego (Ribera de Arriba), muy cerca de la casa de El Picón donde ocurrió el crimen.