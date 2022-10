El Pleno del martes se presentó tenso, en el punto en el que se trató la ordenanza de terrazas. Tras las críticas de los vecinos del Antiguo, Nacho Cuesta, concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde ha restado importancia a las opiniones contrarias, a la vez que ha defendido el texto municipal.

Tras el pleno municipal de ayer, Cuesta asegura que hay otras muchas asociaciones y vecinos que apoyan la modificación, y que los que mostraron su malestar no son una parte mayoritaria: "En la primera reunión que mantuvimos su posición fue maximalista. Que no querían modificar nada la ordenanza. Con planteamientos maximalistas hay poco que negociar. No cometamos el error de confundir una parte tan minoritaria con el todo. Que vayan una docena y media de vecinos a protestar en el pleno tiene muy poca importancia".

Cuesta insistió en que la nueva ordenanza sirve para contemplar diferentes situaciones: "Las terrazas en determinadas zonas tienen una posibilidad de ocupar una superficie del 50%. No es lo mismo una plaza en la que solo hay locales de hostelería que otra en la que convivan con otros locales comerciales o con comunidades de propietarios. Y el tratamiento tiene que ser diferentes. La nueva ordenanza posibilita que haya ordenaciones de conjunto y singularizadas".

Y sobre la ocupación del 75% de las terrazas también ha profundizado: "El 75% no va a ser generalizado. Será en zonas concretas donde las circunstancias lo permitan y lo aconsejen. Y con un procedimiento reglado. Pretender generalizar que se vaya a ocupar una superficie del 75% de las plazas o vías públicas de la ciudad con terrazas entiendo que puede pertenecer a la crítica política, pero no responde a lo que está en el texto".