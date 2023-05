Cuatro de cada 10 asturianos supenden la gestión de Barbón en esta legislatura

El PSOE volvería a ganar las elecciones autonómicas en Asturias el próximo 28 de mayo con el 36,7 % de los votos, según el barómetro del CIS publicado este jueves. En la encuesta de Tezanos, además, el 41,7 de los encuestados considera que la gestión realizada por el presidente autonómico ha sido buena -el 8,6 % la califica de muy buena- mientras que el 27,4 % la califica como mala y el 14,6 por ciento de muy mala.

Así, para el 35,1 % Asturias llega peor que hace cuatro años y mejor según el 28,7 % a unas elecciones en las que el 74,3 % de los encuestados manifiesta que con toda seguridad acudirá a votar y en las que valorará en primer lugar a la hora de decantar su apoyo los temas propios de la comunidad autónoma en el 73,7 % de los casos y las cuestiones generales de España en el 21,5 %.

El programa electoral es, según el 56,2 % de los encuestados, la cuestión a la que da más importancia a la hora de votar a una determinada opción seguido por el candidato al que presenta, 20 %, y por el partido político en concreto, 19,7 %.

SIMPATÍA POR LOS PARTIDOS

A la pregunta de a qué partido piensa votar el 28 de mayo el 28,9 % se decanta por el PSOE; el 22,6 % se encuentra indeciso; el 19,7 % anuncia su apoyo al PP; el 12,8 % a IU; el 8,9 % a Vox; el 7,1 % a Podemos; el 4,4 % a Ciudadanos y el 4,2 % a Foro.

También el PSOE es el partido por el que un mayor porcentaje de encuestados muestra una mayor simpatía, el 16,8 %, seguido del PP, 8,2%; de Podemos, 5 %; de Vox, 4,4 % y de IU, 4 % aunque el 35 % asegura no tenerla por ninguno.

De esta forma, la suma de voto más simpatía un 33,7 % por delante del PP, con un 22,1 %; de Vox, con el 7,5 %; de IU, con el 6,7 %; de Foro, con el 3 % y de Ciudadanos, con el 2,2 %.

En cuanto al recuerdo de voto el 37,7 % asegura haber votado por el PSOE en las últimas elecciones autonómicas frente al 18,1 % que se decanta por el PP; el 10,6 % a Podemos; el 6,7 % a IU; el 6,6 % a Ciudadanos; el 5,4 % a Vox y el 3,8 % a Foro en el caso de los encuestados con derecho a voto en 2023 que participaron en los comicios de 2019, porcentaje que se reduce ligeramente en todos los casos al preguntar solo a los ciudadanos que pueden participar el 28M.

La encuesta refleja que también que, en una escala en la que significa los más a la izquierda y 10 lo más a la derecha, el 22,5 por ciento se sitúa en el 5; el 10,5 % en el 4; el 12 % en el 3; el 6,6 % en el 2 y el 12,1 % en el 1 mientras que, en sentido contrario, el 8,4 % se ubica en el 6; el 9,7 % en el 7; el 5,6 % en el 8; el 2,9 % en el 9 y el 6 % en el 10.

El 41,3 % se identifica como clase media-media; el 17 % como trabajador/obrero/proletario; el 16,1 % como clase baja; el 11,7 % como clase baja/pobre y el 5,1 % como clase alta y media alta a la vez que el 25 % de los encuestados sitúan los ingresos mensuales que entran en su hogar entre 1.801 y 2.700 euros; el 20,5 % los calcula entre 1.100 y 1.800 euros; el 19,5 % entre 2.701 y 3.900; el 11,8 % entre 3.901 y 5.000; el 13,1 % por debajo de 1.100 y el 6,2 % por encima de 5.000.

Católico no practicante es la definición mayoritaria en el ámbito religioso, con un 37,1 %, seguida de católica practicante, el 16,8 %, mientras que indiferente, no creyente y ateos se declaran en ambos casos el 17,1 % y agnósticos (no niegan la existencia de Dios ni la descartan) un 10,2 % con solo un 0,9 % que se reconoce creyente de otra religión.