¿Cuántas veces ha caído el 'Gordo' de Navidad en Asturias?

Asturias busca este jueves su undécimo Gordo. El primer premio de la Lotería de Navidad ha caído hasta la fecha diez veces en el Principado. La primera vez fue en Gijón en el año 1885. Aquellas navidades de hace dos siglos, el número 45.488 invadió la ciudad de dinero y felicidad. Desde entonces, el Gordo ha caído otras seis veces en la ciudad más poblada de Asturias. De hecho, es una de las más agraciadas en todo el país; aunque las que más veces han celebrado el primer premio son las más pobladas: Madrid, 82 veces; Barcelona, 42; y Sevilla, 17. Aquí puedes ver el listado de todas las ciudades en las que ha caído el Gordo.

Además de Gijón, Oviedo también aparece en este listado: tres veces ha caído el Gordo en la capital asturiana. En Llanes, Avilés y Navia, dos veces. Y un año el sorteo de la Lotería de Navidad hizo felices con el primer premio a los habitantes de Mieres, Pravia, Sama de Langreo y Villamayor, en Piloña.

Los asturianos, los terceros que más gastamos

A pesar de que Asturias no está entre las comunidades más agraciadas con el Gordo de la Lotería de Navidad, no se puede decir que no lo intentemos. De hecho, en este 2022, volvemos a estar en la cabeza de los que más boletos compramos: 100,95 euros cada asturiano. Solo nos superan los castellano y leoneses (109) y los riojanos (102,5). En el otro lado de la tabla, están, los más escépticos: los canarios (43,7) y los baleares (39,63).

Los loteros asturianos están notando este año un incremento de las ventas que estiman entre el 8 y el 10 por ciento. Las terminaciones más buscadas en las administraciones del Principado son el 2, 7, 5, 13, 69 y, también, el 22 coincidiendo con el año que está a punto de terminar.