Toda la oposición critica a Barbón por sus anuncios sobre el AVE: "nos toma por tontos"

Los grupos de oposición en el parlamento asturiano han coincidido este miércoles en cuestionar los resultados obtenidos por el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su 'maratón' de reuniones con ministros del Gobierno central que le llevó a mantener cinco encuentros en dos días para analizar los principales proyectos para Asturias y su grado de ejecución.



Barbón programó esta ronda tras hacerse público un informe que situaba a Asturias como la segunda comunidad autónoma, tras Cataluña, con un menor nivel de ejecución de las inversiones estatales previstas para 2021, que se limitó al 40,51 por ciento, y, tras finalizarla, hizo un balance positivo de los encuentros, en los que recibió la garantía de que el AVE llegará al Principado en mayo de 2023 y de que en ese ejercicio se culminará la autovía A-63 hasta Salas.



El portavoz adjunto del PP, Pablo González, ha ironizado sobre "la casualidad" que supone retrasar un par de meses la fecha ya anunciada para la llegada de la alta velocidad ferroviaria y hacerla coincidir con el mes en el que se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales.



"Nunca vamos a criticar que el presidente hable con los ministros, es su obligación, pero se trata de conseguir cosas para Asturias, no de pasearse o de hacer un tour con la lengua fuera para anunciar cosas ya conseguidas", ha apuntado González, que ha advertido de que "al querer solucionar en una semana lo que lleva tres años abandonado, al final salen engendros informativos como los que salen".



Para el diputado de Ciudadanos Sergio García, a casi nadie le pilla "por sorpresa" que se haga coincidir la inauguración del AVE con las elecciones autonómicas y municipales, pero ha considerado que "hacer bandera" de su puesta en servicio "con casi veinte años de retraso es tomar a los asturianos por tontos", a la vez que ha mostrado su escepticismo con el resto de anuncios.



Además, a su juicio, la situación de las cercanías ferroviarias, para la que el Gobierno central comprometió un plan de choque de casi mil millones de euros, es "la asignatura pendiente de toda la legislatura" para unos ejecutivos, el nacional y el autonómico, "de muchas palabras y pocos hechos".



"Un presidente que tiene peso en Madrid no toca a las puertas de un Ministerio como si fuera un vendedor de lotería", ha apuntado el portavoz de Podemos, Rafael Palacios, que ha mostrado sus dudas de que el AVE pueda inaugurarse en mayo, pero que Barbón tendrá que "vender esa moto" hasta entonces y ofrecer resultados de sus reuniones "para llenar veinte días en redes sociales".



Según Palacios, aunque Barbón pueda acabar poniéndose en la garita del peaje (del Huerna) con un caldero" por intereses electorales, no va a conseguir resolver, por ejemplo, el problema ferroviario de las Cercanías en Asturias.



En vez de "pegar patadas hacia delante" o de ir "tocando de puerta en puerta", debería plantearse encuentros "de presidente a presidente", para resolver los graves problemas de la comunidad.



Por su parte, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha calificado de comportamiento "muy poco decente" anunciar que la llegada del AVE coincidirá con las elecciones autonómicas y ha advertido de que, pese a que en el PSOE estén "nerviosos" por el resultado de las andaluzas, "deberían hacérselo mirar y no tomar a los asturianos por tontos".



Según Pumares, de las reuniones de Barbón "poco se esperaba" y así ha sido dado que siguen sin compromisos concretos cuestiones como el Plan de Vías de Gijón, el soterramiento de Langreo, los accesos a la ZALIA, las obras del puente de Nicolás Soria en Oviedo o el Plan de Cercanías mientras se anuncian unas bonificaciones en el Huerna "que debían estar listas desde enero".



Desde IU, Ángela Vallina ha ironizado sobre la posibilidad de que el AVE entre en servicio "en la jornada de reflexión" y ha considerado que el anuncio de su inauguración en mayo "retrata de una manera evidente" que el presidente asturiano "ya está en campaña y pisando el acelerador" pese a reclamar al resto de partidos que no lo hagan para aprovechar el último año de legislatura.



"Hay que tener seriedad y no estamos en momento de estas tonterías y de perder un año de legislatura", ha advertido la portavoz de la coalición, a la que le parece "bien" que Barbón haga una ronda de reuniones en Madrid, pero ha lamentado que no la haya aprovechado para pedir celeridad en la tramitación en el Congreso de la Ley de Industria impulsada desde el parlamento asturiano.



También el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, se ha "arriesgado" a asegurar que el AVE no entrará en servicio en mayo de 2023 lo que refleja que el jefe del Ejecutivo no ha obtenido "ningún compromiso firme" pese a estar en campaña "desde hace tiempo"



"Mucho titular y poca ejecución, que es lo que le gusta a Barbón", ha apuntado Blanco, que se ha preguntado también si su objetivo con esa ronda de reuniones era "acercarse al Gobierno de la nación para hacer sombra a un (Pedro) Sánchez que está políticamente amortizado".