El PP critica al Principado por no financiar en su totalidad la vacunación infantil

La vicesecretaria de Institucional del PP de Asturias y número dos de la candidatura autonómica, Pilar Fernández Pardo, ha criticado este martes que el Gobierno del Principado no financie en su totalidad el calendario vacunal a lo largo de toda la vida, lo que supone un coste de 400 euros, alque "muchas familias no pueden hacer frente".



En una rueda de prensa sobre la situación de la sanidad pública asturiana, Fernández Pardo ha asegurado que su partido "financiará el cien por ciento" de la vacunación infantil si gobierna en Asturias a partir de las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo.



La candidata número dos de la lista que encabeza Diego Canga a la Presidencia del Principado ha indicado que el ejercicio pasado esta cifra alcanzaba los 800 euros por parte de "un Gobierno socialista que presume de una sanidad de pública gratuita mientras que autonomías como la gallega cubre el gasto total de esta campaña de vacunación".



Ha recalcado que, según Unicef, hay más de un 30 por ciento de menores que son pobres o están en situación de riesgo y ha indicado que si cada año nacen en Asturias unos 5.000 niños, el gasto para cubrir la totalidad de las vacunas supondría unos dos millones de euros.



Tras el nuevo calendario aprobado este año, las inmunizaciones que no son financiadas por el Principado han pasado de seis a tres; en concreto, la sanidad pública no cubre el precio de las vacunas contra el rotavirus, el Meningococo, de los trece años, y la Tosferina, de seis y doce años.



PLAN DE SALUD MENTAL TARDÍO Y VACÍO DE CONTENIDO



Fernández Pardo ha criticado que el Ejecutivo socialista esté lanzando medidas en este final de legislatura que "llegan tarde" y que "están vacías de contenido", como el Plan de Salud Mental 2023-2030 que establece un presupuesto de 62 millones de euros y recoge más de 240 acciones.



"Este plan es un nuevo brindis al sol del Gobierno socialista", ha subrayado Fernández Pardo, que ha criticado la redacción de este documento, que es "confuso" y confunde términos como el de la salud mental con los trastornos mentales.



Un plan, ha aseverado, por último, que "tiene una memoria económica sin contenido mientras que el PP propone "un plan con un presupuesto adecuado y que se redacte con las opiniones de los profesionales y usuarios".