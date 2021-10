Cristo y los Apóstoles reinan en la Capilla de Los Vigiles de la Catedral de Oviedo

Desde hoy y hasta el próximo 30 de diciembre, en la Capilla de Los Vigiles de la Catedral de Oviedo se puede visitar la retrospectiva “El Salvador y los doce Apóstoles” del artista Miguel Àngel Lombardía. Son 65 piezas pintadas a pastel repartidas en cinco ediciones que acogen la figura de Cristo y de los doce Apóstoles e inspiradas, como decía el comisario de la exposición, Gabino Busto Hevia, en el Apostolado del Greco que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Asturias.





Las, obras, pintadas en clave expresionista, lucen una Capilla, que ha sido la última de las estancias de la Catedral en ser rehabilitada. Pendiente está ahora la torre en la que se ubica la famosa campana “Wamba”.





Si todo va según lo previsto, dice el concejal de Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, esa restauración comenzaría antes de finalizar el año, tan sólo quedan algunos trámites administrativos y la firma del propio Deán de la Catedral, Benito Gallego. Una rehabilitación que asciende a casi 100.000 euros que llegarían del Ayuntamiento de Oviedo a modo de subvención, y que consistiría en la restuaración de las vidrieras, del crucero, así como de la balaustrada de subida y de los propios escalones, ya muy gastados, y por una cuestión de seguridad. El Deán, señala de todas formas, que lo que más le urge es dejar en buen estado las vidrieras y el crucero.





No obstante, como señalaba el Deán, entre los meses de noviembre y diciembre se van a organizar visitas guiadas, de no más de 15 personas, todos abonados, para acceder a la torre y muy custodiados por personal de la Catedral para evitar sustos o accidentes. A partir de esa restauración, las visitas continuarán con el mismo número de personas en los grupos, es decir no se alteraría el formato.