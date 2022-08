Crisis en el PSOE asturiano: Barbón califica de "barullu" la petición de primarias en Gijón

Adrián Barbón lleva meses intentando presentar al PSOE como el partido de la estabilidad, pero le ha estallado una crisis en su agrupación más importante, la de Gijón.

Este jueves, la ejecutiva socialista gijonesa decidía activar el procedimiento para que puedan celebrarse primarias en las que elegir su candidato en las próximas municipales, pese a que la alcaldesa, Ana González, ha manifestado reiteradamente su intención de volver a presentarse. Eso obliga a realizar una recogida previa de firmas en la que, al menos, la mitad más uno de los militantes pida primarias, unas 600 personas.

La decisión adoptada por la Ejecutiva que lidera Monchu García tuvo la réplica inmediata de la dirección de la FSA-PSOE, que hizo un llamamiento a la responsabilidad y a respetar los Estatutos del partido aprobados "bajo el impulso de la militancia en el cambio del año 2017" y anunció que había elevado una consulta a la Comisión Ejecutiva Federal para concretar los pormenores del proceso.



En declaraciones a los periodistas, Barbón ha destacado que "lo que la FSA pide es estabilidad, experiencia y esperanza y no voy a dedicar ni un minuto de mi vida al ombliguismo político y cuando los compañeros lo tramiten (la recogida de firmas para impulsar las primarias) veremos si cumplen o no los Estatutos".



Barbón ha recordado además que fue la candidatura de González la que ganó las elecciones municipales de 2019 y recuperó la Alcaldía perdida en 2011 después de que el PSOE se hubiera "desconectado de la ciudadanía" y ha advertido de que "el barullo" es lo que no da garantías de mantener la confianza de los votantes y más en un momento en el que mucha "lo está pasando mal".

Los argumentos de Barbón no convencen a los que defienden la realización de primarias, entre los que se encuentranvarios miembros del equipo de gobierno de la propia Ana González, como el concejal de deportes José Ramón Tuero. En declaraciones a COPE, Tuero ha rechazado que la celebración de primarias pueda provocar divisiones en el PSOE.

"¿Cómo va a dividir al partido unas primarias?", afirma Tuero, "¿Cómo va dividir al PSOE que los afiliados y afiliadas voten a sus candidatos? No debilita para nada, todo lo contrario".