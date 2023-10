La crisis de Podemos en Asturias se agudiza: Tomé pide la dimisión de Belarra

La única diputada de Podemos en el parlamento asturiano, Covadonga Tomé, a la que la Comisión Estatal de Garantías ha suspendido cautelarmente de militancia, ha reclamado hoy la dimisión de Ione Belarra como secretaria general de la formación morada.



Según dicho órgano, Tomé, enfrentada a las direcciones regional y nacional de Podemos desde que fue elegida por la militancia como cabeza de lista para las autonómicas de mayo, ha protagonizado situaciones irregulares y perjudiciales para la imagen del partido en el marco de un proceso electoral y ha intentado quebrantar el correcto funcionamiento de sus órganos.



La apertura del expediente a Tomé se ha llevado a cabo de forma paralela al de otros 26 inscritos en Podemos Asturies, entre ellos los números dos y tres de la lista autonómica, Xune Elipe y Laura Tuero, para los que la Comisión de Garantías pide también la suspensión cautelar de miilitancia.



En declaraciones a los periodistas, Tomé ha subrayado que la actual secretaria general "tiene que dimitir de una vez" dado que es "la última responsable" de haber llevado a la formación morada, no sólo en Asturias sino en todo el país, "a la situación actual con escasa representación institucional y a la que además se encargan de quitar de en medio de forma poco democrática".



Acompañada de decenas de simpatizantes que portaban carteles con leyendas como "Asamblea Ciudadana Ya" o "Cova somos todas" y coreaban "Ione Belarra queremos democracia", la diputada ha incidido en que la decisión de la Comisión de Garantías, respaldada por la gestora que dirige Podemos en Asturias, supone amenazar de expulsión "de golpe y porrazo" a una cantidad "desproporcionada" de militantes "cuyo único delito" es haberla apoyado como cabeza de lista en las primarias.



Según Tomé, su expediente sancionador "se estaba cocinando desde hace mucho" dado que, entre las acusaciones que le formulan, incluye actuaciones llevadas a cabo durante el proceso de primarias o en la campaña electoral, "y después de varios meses como diputada" se notifica "en mitad de un puente cuando la capacidad de reacción es menor, al estilo de las empresas más nefastas".



La dirigente morada ha asegurado que no se plantea en ningún caso renunciar a su acta de diputada -"sólo podrían pedírmela los veinticinco mil asturianos que votaron mi candidatura"- y que seguirá trabajando con normalidad en el parlamento mientras preparar sus alegaciones al expediente abierto por Podemos, "que tendrán el recorrido que tendrán y terminarán como terminarán".



A su juicio, lo ocurrido en Podemos Asturies responde a una "purga" interna que responde al "estilo" implantado por Belarra desde que lidera el partido y que pretende "quitar de en medio" a los posibles candidatos críticos con la dirección que pretendieran concurrir a la Asamblea Ciudadana que a la dirección estatal "no le queda más remedio que convocar".



"Hoy represento exactamente al mismo número de personas y de militantes que votaron y que hicieron posible que yo fuese diputada. Quienes no representan a Podemos en absoluto son la gestora nombrada desde Madrid ni su actual secretaria general, que lo condujo a esta situación", ha añadido.