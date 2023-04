La crisis de Podemos en Asturias se agudiza: Tomé acusa a la dirección de querer acabar con los críticos

La candidata de Podemos Asturias a la Presidencia del Principado, Covadonga Tomé, considera que la advertencia de sanción que ha recibido pretende acabar con el único sector crítico que queda en todo el país con la actual dirección de la formación morada y tomar totalmente el control del partido en Asturias.



Tomé ha expuesto que la dirección nacional está llevando los mismos pasos que siguió para apartar a Rosana Alonso del proceso de Primarias en Cantabria, a la que el comité de seguridad y salud laboral de Podemos nacional también envió una advertencia de sanción similar a la que la candidata asturiana recibió hace unos días vía correo electrónico.



En este caso, el "preinforme de expediente" da por constatado que hay un "patrón de agresividad" en Tomé que excede la confrontación política y que incluye "faltas de respeto claras, expresiones clasistas y actitud intimidatoria" y que hay una "acción de desgaste" dirigida y planificada que busca socavar a la actual dirección del partido en Asturias.



Añade que Tomé participó en un "escrache" que tuvo lugar en el exterior de los juzgados de lo social de Oviedo -iba a verse el caso de una trabajadora de Podemos que había sido despedida- y que conllevó "insultos y vejaciones" a dirigentes y técnicos del partido.



El contenido de este informe, al que ya ha presentado alegaciones, ha sido dado a conocer este martes por Tomé en una comparecencia ante los periodistas que ha tenido lugar en la calle, frente a la puerta de la sede regional de Podemos y ante la presencia de medio centenar de partidarios que con pancartas y al grito de "Irene Belarra, respeto a las primarias", han respaldado a la candidata asturiana.



La candidata morada a la Presidencia del Principado ha negado cualquier relación con los hechos reflejados en dicho expediente que, según ha incidido, ha sido promovido precisamente por la ex secretaria de Organización de Podemos Asturias, Alba González, la candidata que tenía el respaldo de la dirección nacional para encabezar la lista autonómica y a la que Tomé venció en unas primarias celebradas el pasado noviembre.



"NINGUNEADA E INVISIBILIZADA"



"Me abren un expediente de sanción inexplicable, salvo porque gané las elecciones frente a la candidata propuesta por Madrid, una situación que en todo el país sólo se dio en Asturias", ha señalado Tomé, quien ha insistido en que desde entonces ha sido "ninguneada e invisibilizada" por parte de la dirección autonómica, alineada con la dirección nacional.



Esta situación le ha provocado "tristeza y enfado", aunque ya esperaba movimientos en este sentido ya que en las últimas semanas han sido sancionados y expulsados distintos dirigentes críticos del partido, como el exsecretario general, Daniel Ripa, "siguiendo el patrón de expedientar y quitar del medio a la competencia, a quien se atreva a ganar sin el permiso de la dirección nacional".



Tras afirmar que por lealtad a su partido no fue este fin de semana al acto de presentación de Sumar, pero que sí envió un mensaje de apoyo a Yolanda Díaz, Tomé ha opinado que es un error que Podemos no forme parte de esta confluencia y que se empeñe en laminar a todo aquel que discrepe con la línea oficial.



"Estoy triste, indignada y sorprendida" de que, mientras la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, "defiende vehementemente las primarias en Sumar pasa olímpicamente del resultado de las primarias en Asturias, las desprecia y desprecia a quienes creen en la democracia interna del partido", ha señalado.



"Lealtad y discrepancia pueden ir de la mano", ha afirmado la candidata morada, que espera que la dirección nacional "dé marcha atrás a este atropello democrático" y que se mantenga como cabeza de lista de la candidatura autonómica.



Aunque no le sorprendería que el objetivo final fuese sustituirla en la candidatura por el actual coordinador en funciones, Rafael Palacios, o por la coordinadora autonómica, Sofía Castañón, actualmente de baja, Tomé ha hecho una llamada a la militancia para que se sume a la campaña de recogida de firmas para exigir la celebración de una asamblea ciudadana extraordinaria que suponga la elección de una nueva dirección autonómica.



Para conseguirlo deben conseguir el aval de un mínimo de 1.500 de los 6.000 inscritos con los que Podemos cuenta en Asturias.