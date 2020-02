La crisis de la industria provoca una enganchada entre Barbón y Mallada

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha afirmado este miércoles que el Gobierno asturiano está trabajando con la Xunta de Galicia sobre las alegaciones que presentarán al Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para que "se parezcan" y buscar "las posiciones más decididas".

En respuesta a las preguntas formuladas por PP, IU y Foro durante el pleno de la Junta General, Barbón ha señalado que ha mantenido conversaciones con su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, para establecer "cuáles pueden ser las posiciones más decididas" en torno a esas sugerencias al documento, que el Gobierno asturiano va a presentar al documento.

"Le va a dar un parraque" le ha soltado Barbón a la portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada, tras afirmar que el Gobierno de Asturias "llega tarde" y que Barbón no ha tenido "ninguna influencia" en la redacción el Estatuto Electrointensivo que "no va a a salvar a la industria asturiana".

El presidente del Principado, ha incidido en que todas las aportaciones que el Ejecutivo regional realizará al estatuto, que ha reconocido que supone "un paso adelante", tratan de responder a los intereses de la industria electrointensiva asturiana.

Asturias, ha asegurado, defenderá la definición de los consumidores electrointensivos para beneficiar a los grandes consumidores y que las exenciones que vienen previstas se eleven "al máximo posible" siempre de acuerdo en el límite permitido por la UE y tengan en cuenta a estas últimas empresas.

También ha abogado por llegar al máximo en las compensaciones por derechos de emisión de CO2 y que se fijen más incentivos a los contratos bilaterales con empresas productoras de energía.

El presidente asturiano reivindicado también la necesidad de un ajuste en frontera en el ámbito comunitario para defender la producción industrial europea y de llevar a cabo la reforma de la ley de industria.

En su debate con la portavoz del PP, Teresa Mallada, Barbón la ha acusado de buscar de forma permanente "titulares" por estar "obsesionada con sus cuitas internas" y de no realizar ningún tipo de propuesta.

"Sin conocer el documento, dice que es insuficiente", ha asegurado antes de sostener que el Gobierno del Principado trabaja en esta cuestión con la premisa de aportar "contundencia, pero con argumentos".

Por su parte, Mallada ha asegurado que el texto del Ministerio de Industria solo son "cuidados paliativos" para el sector industrial y que el Estatuto "no la va a salvar" sin que el Principado haya tenido la más mínima influencia en su redacción"".

La portavoz popular ha denunciado que el Gobierno regional sólo busca las "fotos" y no las "soluciones y no está haciendo bien las cosas. "No pierda ni un minuto en gobernar las casas ajenas y centre todos sus esfuerzos en gobernar la casa de todos los asturianos", ha apostillado.

En relación a este asunto, la portavoz de IU, Ángela Vallina ha confiado en que se tengan en cuenta las alegaciones de los sindicatos para que el estatuto dé un tratamiento específico a las empresas hiperelectrointensivas como es el caso de ArcelorMittal o Alu Ibérica (antigua Alcoa).

También ha lanzado duras críticas a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera que, a su juicio, se está convirtiendo en una "amenaza" para el futuro de la industria.

Durante la sesión, y también en el ámbito energético, Foro se ha interesado por el recorte en la retribución regulada de la cogeneración planteado en la propuesta de orden de actualización de renovables, cogeneración y residuos para 2020-2025, una medida que el Gobierno regional sigue "con preocupación" y confía en que tenga "menos influencia de la debida" en Asturias, según ha señalado Barbón.

A su juicio, el recorte planteado es "excesivo" y debería haberse realizado de forma mas pautada para que las compañías pudieran adaptarse por lo que la Consejería de Industria está trabajando con las empresas afectadas y en conversaciones con el Gobierno de España.

A las críticas a la titular de Transición Ecológica se ha sumado el portavoz forista, Adrián Pumares, que ha asegurado que Asturias tiene "la mala suerte" de que sea ministra y ha apelado a la influencia de Barbón en el Gobierno central porque "entre tener 'superpoderes' y no pintar nada hay mucho espacio", informa EFE.