La crisis del PP se cuela en la polémica sobre el asturiano: "Soplan vientos gallegos", advierte el PSOE

La crisis del PP se ha colado este martes en los debates de la Junta General del Principado, permitiendo al Gobierno del Principado desviar la atención sobre la polémica ocultación del informe encargado por la consejería de Cultura sobre los costes de la oficialidad del asturiano.

El ejecutivo se enfrentaba a varias preguntas con las que los populares pretendían "desenmascarar el engaño" que habría realizado el presidente ocultando los costes reales de la oficialidad, pero se encontraron con que la respuesta del gobierno fue echarles en cara la guerra abierta entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso.

Ante la interpelación del diputado popular, Álvaro Queipo, sobre la oficialidad del asturiano, el vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, respondía advirtiéndole de que tenga "cuidado"con el modo de aproximarse al "asunto lingüístico".

"Soplan vientos gallegos en la política española", ha dicho, en referencia a la situación interna del PP y el posible paso adelante del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. "Tengan cuidado no vayan a tener que rectificar en el corto plazo", le ha trasladado, recordando que en Galicia el PP defiende la oficialidad del gallego.

Cofiño también ha reprochado a Queipo que "se confunde de tiempo y lugar" al llevar este asunto al pleno de hoy, asegurando que era el PP el que tenía que aclarar "por higiene pública" el "informe Ayuso".

Por su parte, el diputado del PP ha defendido que su partido"aprecia" la lengua asturiana y les gusta "su aprendizaje en libertad". Queipo ha reprochado al vicepresidente que su Gobierno haya pretendido "engañar a todos los asturianos" ocultando un informe que "deja claro" que no se puede dotar de "amabilidad alguna" a la oficialidad del asturiano. "No hay más oficialidad que la que conlleva obligaciones para la ciudadanía y un elevado coste para la administración", ha aseverado.

Sobre el informe, ha dicho que, si el resto del Equipo de Gobierno no lo conocía, deberían pedir el cese de la consejera Berta Piñán "por deslealtad".

Durante el pleno de este martes, también el portavoz de Vox en la Junta, Ignacio Blanco, ha preguntado al Gobierno por el mismo Estudio, y ha reprochado al Ejecutivo que se haya impulsado "el mayor proyecto político del Consejo de Gobierno" sin tener conocimiento de las consecuencias que iba a tener, ni contar con informes previos.

Blanco se ha preguntado por qué Piñán "tomó la decisión" de ocultar el informe durante las negociaciones parlamentarias sobre la oficialidad, y ha interrogado al vicepresidente sobre por qué sigue en su cargo la consejera.

El vicepresidente, por su parte, ha remarcado que todas las consejerías solicitan informes, y ha insistido en que el mismo "no es vinculante" para el Consejo de Gobierno, al tratarse de un informe "de parte".

HACIENDA NO VE "NINGUNA" UTILIDAD AL INFORME

En relación a este asunto, también la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha respondido a una pregunta del diputado del PP Pablo González, acerca del informe.

El diputado 'popular' ha dicho a Cárcaba que "no es creíble" que el Gobierno no valorase el coste de la oficialidad, más aún cuando este Ejecutivo "hace planes, mapas y estrategias para todo". "Valoran absolutamente todo menos la oficialidad", ha dicho, agregando que "esto no es creíble". González ha insistido en que el informe es "absolutamente claro" e implica un gasto público junto a un gasto para familias y empresas. "Eso tienen que valorarlo, si no, es un engaño masivo a todos los asturianos", ha aseverado.

Por su parte, la titular de Hacienda ha insistido en que ella no conocía el informe, y que todavía no ha tenido tiempo de leerlo. Ha asegurado que el documento no tiene "ninguna" utilidad para su departamento, y ha subrayado que Hacienda realizará un análisis del impacto económico de la oficialidad cuando se cuente "con un modelo sobre el que trabajar". "Previamente es necesario que se llegue a un acuerdo entre los grupos", ha remarcado. Será entonces, ha dicho, cuando Hacienda elabore un análisis económico "riguroso" en términos de ingresos y de gastos.