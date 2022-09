La Policía Nacional está investigando el crimen ocurrido en la madrugada de este miércoles en el Hospital Valle del Nalón de Langreo donde un paciente ha muerto a manos de su compañero de habitación. Ambos, de unos 90 años de edad, estaban hospitalizados en la planta tercera, en el área de enfermos respiratorios. Se trata de una muerte violenta, según han informado a COPE fuentes policiales.

El agresor permanece detenido en el propio centro hospitalario donde permanece ingresado bajo custodia policial.

De momento no han trascendido las causas que han provocado la agresión mortal. Uno de las hipótesis que se barajan es que el hombre haya matado a su compañero de habitación porque "no le dejaba dormir" debido al ruido que emitía por el deterioro pulmonar que sufría. Al parecer, ya se había quejado de la situación y de que no podía descansar por las noches.

La víctima ha sido trasladada al Instituto de Mecidina Legal de Oviedo, donde se le practicará la autopsia.

El suceso, ocurrido en torno a las cinco de la madrugada, ha provocado una inmensa conmoción en el Hospital Valle del Nalón donde el personal sanitario, el resto de pacientes y sus familiares se encuentran muy afectados por los hechos.